Германия официально получит защиту от «Орешника» 26.11.2025, 10:47

Аналитики объяснили, чем особенна Arrow-3.

Германия вскоре официально объявит об оперативной готовности системы Arrow-3, которую заказала у Израиля в 2023 году. Она позволяет перехватывать баллистические ракеты по меньшей мере средней дальности, как российский «Орешник», о котором говорит президент РФ Владимир Путин.

О достижении начальной оперативной готовности израильской системы противоракетной обороны Arrow-3 должны официально объявить 3 декабря на авиабазе Feuerwehr Holzdorf на востоке Германии, пишет немецкое издание ESUT. Аналитики Defence Express отмечают, что на развитие этой базы с 2024 по 2027 год было запланировано потратить 98 млн евро, а стоимость сделки с Израилем достигала 3,5 млрд долларов.

По словам аналитиков, первоначальный план закупок предусматривал поставки до конца 2025 года, поэтому вооружение от Israel Aerospace Industries (IAI) развернули вовремя. Бундесвер планирует разместить Arrow 3 еще на двух площадках, локация которых не разглашается. По плану система должна быть полностью развернута и доведена до оперативной готовности к 2030 году.

В украинском издании напомнили, что Arrow 3 способна защищать от баллистических ракет средней дальности путем кинетического перехвата за пределами атмосферы. Аналитики отметили, что такая система может перехватывать такие ракеты, как так называемый «Орешник» ВС РФ, и уже доказала свою эффективность в борьбе с баллистикой во время отражения израильской армией атак Ирана.

Важной частью Arrow 3 является система обнаружения и сопровождения баллистических целей, в основе которой лежит радиолокационная система EL/M-2080 Green Pine. По словам аналитиков, в обновленной версии Block-B дальность обнаружения целей составляет до 900 км.

Также немцы уже приняли решение о закупке более слабой системы Arrow 4, которая сейчас находится на стадии разработки — она необходима для перехвата воздушных целей в верхних слоях атмосферы.

В Defence Express напомнили, что за защиту от баллистических и аэробаллистических ракет на низшем уровне противоракетной обороны в немецкой армии отвечают Patriot PAC-3. Они перехватывают цели над объектом и на высотах до 20-30 км.

Стоит отметить, 31 октября на портале Defense Express рассказывали, на какое оружие похож «Орешник», которым хвастается российский президент Владимир Путин. По словам аналитиков, по характеристикам он похож на старый советский комплекс «Пионер», а при условии пуска из Беларуси большая часть Украины будет в «слепой» зоне.

16 сентября аналитики портала Army Recognition выясняли, способна ли Европа создать единую систему ПВО. Обозреватели отметили, что европейские страны начали работу над «Небесным щитом» против российских «Шахедов», ракет Х-101 и «Искандеров» по инициативе Германии.

