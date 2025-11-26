В Гродненской области продают историко-культурный объект XIX века за 84 рубля 1 26.11.2025, 10:58

Это в 3,5 тысячи раз дешевле его реальной стоимости.

В агрогородке Щорсы Гродненской области пытаются продать комплекс заброшенных хозяйственных построек XIX века, связанных с усадьбой Хрептовичей — одного из самых известных магнатских родов в истории Беларуси. Объявление появилось на площадке «БУТБ-Имущество».

В хозяйственный двор, выставленный на продажу, входят ветлечебница, телятник, коровник, амбар и еще несколько строений общим метражом более 1,5 тысячи квадратных метров. Постройки выглядят куда эффектнее, чем звучат их названия: кирпичные фасады, башенки, массивные стены — все это скорее напоминает мини-замок, чем обычные сельхозобъекты.

Его принято называть Мурованкой Хрептовичей. Так как он был возведен в виде средневекового замка, его часто принимают за усадьбу.

Продавец — Щорсовский сельский исполком.

Покупатель получит в аренду на 50 лет участок почти в 6,4 гектара. Территория имеет историко-культурный статус, поэтому использовать ее можно будет далеко не подо все. Допускаются жилые, административные, торговые и другие объекты, но только после научного обоснования и согласования с Минкультом, если придется менять назначение зданий.

Покупатель должен начать использовать объект в течение двух лет. Если необходим капремонт или реконструкция, на это дают больше времени, но не более пяти лет, после чего объект должен работать минимум два года. Если здание будут переоборудовать под жилье, срок реализации проекта увеличивается, но не может превышать семи лет.

Цена руин исторической недвижимости символическая — 84 рубля.

При этом оценочная стоимость объекта, по данным на 1 января 2025 года, составляет 297 662,06 рубля. Именно такую сумму надо будет выложить покупателю, если он нарушит условия покупки.

Что известно об этом комплексе

Хозпостройки из красного кирпича были возведены во второй половине XIX века и являются частью дворцово-паркового комплекса магнатов Хрептовичей — одних из крупнейших землевладельцев на территории современной Беларуси.

Комплекс возвел канцлер Великого княжества Литовского Иоахим Хрептович в XVIII веке. Над проектом работал один из самых известных в то время итальянских архитекторов Джузеппе де Сакко. Он был придворным архитектором короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Строительство шло шесть лет.

Он выполнен в стиле французского классицизма с элементами барокко. На его территории устроили каскад прудов, где разводили рыбу, сад, а также разбили липовую аллею. Ее спилили лишь несколько лет назад.

Последний представитель рода Хрептовичей Аполлинарий Бутенев-Хрептович жил в Щорсах до 1939 года, когда его арестовала советская власть. Через год под арест попала и его жена Ольга. Ее сослали в Казахстан.

Но после Второй мировой войны ей удалось перебраться в Париж. Аполлинарий также смог приехать во Францию.

Усадьбу разграбили, а в 1960-х годах прошлого века и вовсе взорвали.

Несколько лет назад энтузиасты создали фонд «Щорсы и Хрептовичи». Волонтеры занимались расчисткой парка и территории Мурованки, организовывали летние лагеря для молодежи.

В 2018 году фонд подписал соглашение о сотрудничестве с местными властями. А через два года выиграл грант программы трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина». Планировалось, что на средства Евросоюза починят крышу коптильни, а также организуют фестиваль местной кухни.

Однако в ноябре 2021 года власти ликвидировали фонд.

