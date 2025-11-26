закрыть
26 ноября 2025, среда
Reuters: Мирный план США для Украины основан на российском документе

  26.11.2025
Reuters: Мирный план США для Украины основан на российском документе

Появились новые подтверждения.

Американский план мирного урегулирования украинского конфликта из 28 пунктов, опубликованный 21 ноября и поддержанный Вашингтоном, частично опирается на предложения из документа, который Россия передала администрации Трампа в октябре, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией (перевод — The Moscow Times).

По словам источников, Россия направила документ, в котором изложены ее условия урегулирования конфликта, высокопоставленным американским чиновникам в середине октября, после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Это первое подтверждение того, что документ, о существовании которого Reuters сообщал в октябре, сыграл важную роль в подготовке проекта, продвигаемого Белым домом.

Госдеп США, а также российское и украинское посольства в Вашингтоне не ответили на просьбу о комментарии.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков утром в среду в ответ на вопрос об опубликованных в СМИ стенограммах его телефонных бесед с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом сказал: «Я с Уиткоффом часто разговариваю, но содержание (разговоров) не комментирую».

