26 ноября 2025, среда, 12:11
Можно ли мороженое «Столичное» с алкоголем есть детям?

2
  • 26.11.2025, 11:35
  • 1,092
Можно ли мороженое «Столичное» с алкоголем есть детям?

Ответили на производстве.

В середине ноября в продаже в Беларуси появилось мороженое эскимо «Столичное элит» по «мотивам» популярных одноименных конфет. В его составе есть этиловый спирт, а в списке ингредиентов — ароматизатор «Водка». Можно ли данный продукт детям, пояснили на производстве, пишет SlutskGorod.

Мороженое «Столичное элит» — продукт сотрудничества Минского хладокомбината № 2 и фабрики «Коммунарка». Сразу после поступления его в продажу в интернете стали вируситься ролики о том, что, съев буквально две порции, можно немного опьянеть. В одном из них демонстрируется бытовой алкотестер без мундштука: автор дует в алкотестер сразу после поедания мороженого, и табло отображает результат в 0,7.

В комментариях люди спрашивают, можно ли данный продукт детям и стоит ли воздержаться от употребления «Столичного» мороженого или конфет при наличии необходимости в ближайшее время сесть за руль. На эти вопросы ответили в УП «Минский хладокомбинат № 2».

Как пояснила начальница отдела маркетинга Дарья Смарцова, данная продукция не запрещена для потребления детьми. Она прошла все необходимые экспертизы и утверждена Минздравом.

— Информация, которую «раздули» блогеры в соцсетях, не соответствует действительности. Показатели бытового алкотестера являются следствием паров алкоголя, которые исчезают через пару-тройку минут. Никакого вреда для детского организма наше мороженое, равно как и конфеты «Столичные», не несет, — отметила Дарья Николаевна.

В Беларуси 0,29 промилле — это разрешенная норма, 0,30 промилле уже говорит о состоянии алкогольного опьянения. Мороженого для этого понадобится съесть много.

Написать комментарий 2

