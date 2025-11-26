Генсек НАТО: Украина получит оружие на $5 млрд до конца года 26.11.2025, 11:40

Марк Рютте

По программе PURL.

Украина до конца года может получить военной помощи на сумму в 5 млрд долларов от союзников по программе поддержки PURL.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает El Pais.

«В Украину поступает чрезвычайно важное оборудование. Европейские страны сделали значительный вклад в течение последних нескольких лет, но есть определенные возможности, которые могут обеспечить только США. Президент (США Дональд - ред.) Трамп согласился обеспечить финансирование американского оружия Канадой и европейскими союзниками», - отметил Рютте.

По его словам, Украина ежемесячно получает оружия примерно на 1 млрд долларов.

«Я очень рад, что Испания также решила поддержать эту инициативу. Это важно для защиты Украины, для спасения жизней невинных украинцев и для защиты инфраструктуры, на которую направлены российские беспилотники и ракеты. Это также гарантирует, что Украина может осуществлять собственные атаки, и предотвращает успех России», - добавил генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что до конца года Украина получит примерно 5 млрд военной помощи, то есть примерно 1 млрд долларов в месяц.

«Мы на пути к поставке всего оружия в Украину. Но это касается не только инициативы PURL. Есть также чешская инициатива по боеприпасам, а также усилия Литвы и Дании по закупке оборудования оборонной промышленности в Украине», - добавил он.

Рютте также подчеркнул, что европейские страны будут продолжать поставлять оборудование из собственных запасов. Хотя после трех-четырех лет войны эти запасы уменьшаются, но поставки все еще возможны.

