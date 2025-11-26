закрыть
26 ноября 2025, среда, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ушаков подтвердил, что пленки его разговоров, которые публиковало Bloomberg, настоящие

  • 26.11.2025, 11:56
Ушаков подтвердил, что пленки его разговоров, которые публиковало Bloomberg, настоящие
Юрий Ушаков

Помощник диктатора России обеспокоен сливом.

Помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал обнародованные 25 ноября Bloomberg стенограммы его разговоров с посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кириллом Дмитриевым. Соответствующее видео в Telegram 26 ноября обнародовал российский пропагандист Павел Зарубин.

«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров (они закрытый характер носят) я не комментирую. Никто не должен комментировать», — сказал он.

На вопрос, откуда у СМИ такая информация, помощник президента ответил: «Не знаю. Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы».

Зарубин также спросил, с какой целью обнародуется подобная информация.

«Чтобы нам помешать. Вряд ли это делают для того, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип