Ушаков подтвердил, что пленки его разговоров, которые публиковало Bloomberg, настоящие
- 26.11.2025, 11:56
Помощник диктатора России обеспокоен сливом.
Помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал обнародованные 25 ноября Bloomberg стенограммы его разговоров с посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кириллом Дмитриевым. Соответствующее видео в Telegram 26 ноября обнародовал российский пропагандист Павел Зарубин.
«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров (они закрытый характер носят) я не комментирую. Никто не должен комментировать», — сказал он.
На вопрос, откуда у СМИ такая информация, помощник президента ответил: «Не знаю. Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы».
Зарубин также спросил, с какой целью обнародуется подобная информация.
«Чтобы нам помешать. Вряд ли это делают для того, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов.