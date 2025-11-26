Конгрессмен Тед Лью: Уиткофф – настоящий предатель
- 26.11.2025, 12:08
Член Палаты представителей от Демпартии обвинил спецпредставителя Трампа в работе на Россию.
Член Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью прокомментировал в Х «слив» разговоров спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа с Кремлем.
25 ноября Bloomberg опубликовало стенограмму разговора с помощником нелегитимного правителя РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым и спецпредставителем Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кириллом Дмитриевым. В ней Виткофф подсказывает россиянам, как угодить Трампу, и говорит о "глубочайшем уважении к Путину".
«Настоящий предатель. Стив Уиткофф должен работать на США, а не на Россию», – написал конгрессмен и перепостил сообщение Bloomberg.
Actual traitor.— Ted Lieu (@tedlieu) November 25, 2025
Steve Witkoff is supposed to work for the United States, not Russia. https://t.co/a621sj9ZfB
В указанном разговоре Ушаков называл Уиткоффа «мой друг», хвалил его за мирное соглашение по Газе, также они обсуждали возможный созвон Путина и Трампа. Уиткофф размышляет там вслух, что, возможно, по Украине нужно разработать мирное соглашение на 20 пунктов, как было с Газой.
Уиткофф также высказал мнение, что для заключения договора нужен будет «Донецк и, возможно, где-то обмен территориями», и предположил, что Трамп предоставит ему достаточно полномочий для того, чтобы достичь соглашения.
Ушаков уже подтвердил фак разговоров с Уиткоффом, заявив, что их «кто-то сливает», но не РФ.