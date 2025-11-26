закрыть
Конгрессмен Тед Лью: Уиткофф – настоящий предатель

  • 26.11.2025, 12:08
Конгрессмен Тед Лью: Уиткофф – настоящий предатель

Член Палаты представителей от Демпартии обвинил спецпредставителя Трампа в работе на Россию.

Член Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью прокомментировал в Х «слив» разговоров спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа с Кремлем.

25 ноября Bloomberg опубликовало стенограмму разговора с помощником нелегитимного правителя РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым и спецпредставителем Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кириллом Дмитриевым. В ней Виткофф подсказывает россиянам, как угодить Трампу, и говорит о "глубочайшем уважении к Путину".

«Настоящий предатель. Стив Уиткофф должен работать на США, а не на Россию», – написал конгрессмен и перепостил сообщение Bloomberg.

В указанном разговоре Ушаков называл Уиткоффа «мой друг», хвалил его за мирное соглашение по Газе, также они обсуждали возможный созвон Путина и Трампа. Уиткофф размышляет там вслух, что, возможно, по Украине нужно разработать мирное соглашение на 20 пунктов, как было с Газой.

Уиткофф также высказал мнение, что для заключения договора нужен будет «Донецк и, возможно, где-то обмен территориями», и предположил, что Трамп предоставит ему достаточно полномочий для того, чтобы достичь соглашения.

Ушаков уже подтвердил фак разговоров с Уиткоффом, заявив, что их «кто-то сливает», но не РФ.

