CEPA: Поражение России в Украине — финансово более рациональный вариант 26.11.2025, 12:19

Это сэкономит Европе триллионы.

Поспешное мирное соглашение между Россией и Украиной может стать для Европы стратегической ловушкой, предупреждают аналитики. Формальное прекращение огня не принесет настоящего мира — Москва не собирается отказываться от своих целей и продолжит давление на европейские демократии в форме «теневой войны», пишет старший научный сотрудник Программы трансатлантической обороны и безопасности Центра европейского политического анализа Ян Каллберг для CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты подчеркивают, что агрессия Кремля изначально была направлена не только против Украины. Цель — передел Европы в выгодном для Москвы виде. Потеря Украины означала бы для Запада утрату ключевого буфера против последующей, более точечной агрессии России.

Под видом мира Европа рискует получить десятилетия конфликтов ниже порога прямой войны: массовые кибератаки, удары дронами по критической инфраструктуре, вмешательство через соцсети, саботаж и использование криминальных сетей и миграционных потоков. Эти угрозы гораздо глубже проникают в сложные общества, чем методы времен холодной войны.

Цена такого «мира» окажется огромной. НАТО пришлось бы удерживать повышенные оборонные расходы на уровне 4–5% ВВП на протяжении десятилетий, что обошлось бы странам альянса минимум в дополнительно 2% национального богатства ежегодно. За 25 лет это — более $13 трлн, которые нельзя будет направить на образование, инфраструктуру или технологическое развитие.

При этом конкуренция с Китаем будет усиливаться, а ресурсы на нее сократятся. Для сравнения: все западные поставки Украине с 2022 года составили около $450 млрд — меньше дополнительного годового расхода НАТО в таких условиях.

Гарантированное поражение России в Украине — финансово более рациональный вариант, чем десятилетия сдерживания реваншистского режима, который способен лишь экспортировать хаос и сохранять себя у власти.

