Шуневич испугался людей с ружьями 1 26.11.2025, 12:23

Иллюстрационное фото: Shutterstock

Для егерей грядут изменения.

Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) провело съезд в Минске, где глава организации Игорь Шуневич заявил, что грядет изменение правил охоты. Причинами стали жалобы, убытки и «кружки» егерей.

По словам Шуневича, сегодня работа всего БООР не дает ожидаемого результата. Причину этого он видит на нижнем звене — в первичных организациях и охотничьих хозяйствах.

Экс-глава МВД заявил, что по факту сегодня БООР руководит не он, не областные правления и даже не председатели районных оргструктур, а «среднестатистический егерь».

Егерь решает: когда будет охота, что будет к отстрелу, кто поедет, сколько заплатит, куда пойдут деньги, кто будет на каком номере, будет ли вообще соблюдаться закон.

«Это не эмоции — это констатация факта, — сообщил Шуневич участникам съезда. — И я приложу все силы, весь свой опыт и знания, чтобы этот изъян ликвидировать полностью и бесповоротно».

Шуневич предостерег собравшихся от «резких действий», пояснив, что этот охотничий год дорабатывают по старым правилам. Люди должны спокойно закрыть путевки, отчитаться, сдать оружие на хранение. А вот с 1 января следующего года все кардинально изменится.

Основное изменение, которое касается каждого — егерь перестает быть организатором охоты. Егерь становится исключительно исполнителем — производителем охоты.

Конкретно это значит следующее:

У егеря больше не будет личной клиентской базы.

Егерь не имеет права самостоятельно приглашать охотников, договариваться о встречах, принимать деньги.

Егерь не решает, где и когда будет проводиться охота.

Егерь получает от своего непосредственного руководителя (старшего егеря, охотоведа или председателя районной структуры) четкое производственное задание, оформленные документы, путевки и топливо по талонам или карточкам — и выполняет его.

Все общение с охотниками по организации коллективных охот, сбор денег, выдача путевок — полностью ложится на районные и межрайонные структуры, на охотоведов и председателей.

Грядет документ

«Это не пожелание — это будет оформлено единым нормативным документом, обязательным для исполнения на всей охотничьей территории, арендованной БООР, несоблюдение которого будет рассматриваться как грубое нарушение трудовой дисциплины», — сказал Шуневич.

Он добавил, что изменения вводятся потому, что «сегодняшняя система порождает безответственность на всех уровнях, ведет к материальным убыткам, влечет многочисленные жалобы охотников, имиджевые издержки и потери» и таких примеров десятки.

С нового охотничьего сезона такой схемы больше не будет.

«Руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве, — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью — неважно», — подчеркнул Шуневич.

По его словам, ни для кого не секрет, что у большинства егерей существуют свои «кружки по интересам», в которые входят давно им знакомые охотники. И коллективные охоты проводятся в основном для этого ограниченного круга лиц. За такой вид «услуги» егерь нередко получает неплохие «бонусы».

«Это и есть корень всех наших сегодняшних бед: деньги идут мимо кассы, нарушения прикрываются, ответственность размазывается», — заявил Шуневич.

