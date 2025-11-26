закрыть
26 ноября 2025
В РФ умер создатель «Тополя» и «Искандера»

  • 26.11.2025, 12:26
В РФ умер создатель «Тополя» и «Искандера»
Валериан Соболев

Валериан Соболев умер в 87 лет.

Разработчик пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер в Волгограде в возрасте 87 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга семьи конструктора.

Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде (ныне — Волгоград). Окончил Сталинградский механический институт, впоследствии работал на Волгоградском тракторном заводе, позднее — на заводе бурового оборудования «Баррикады», где занимал должности от инженера до главного конструктора. В начале 1990-х создал ЦКБ «Титан», параллельно находился на госслужбе как замглавы администрации Волгоградской области. С середины 90-х работал в научно-инжиниринговых и производственных компаниях.

В числе разработок конструктора — пусковые установки ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами «Темп-2С», «Пионер» и модификаций. Валериан Соболев — доктор технических наук, профессор, автор более 100 научных работ и обладатель многочисленных авторских свидетельств на изобретения. Лауреат Госпремии СССР и Ленинской премии, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

