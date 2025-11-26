Чиновника из Брестской области уволили из-за банковского счета в ЕС

Чиновника из Брестской области уволили из-за банковского счета в ЕС5
Он занимал руководящую должность на протяжении нескольких лет.
В Брестской области уволили «государственное должностное лицо». Поводом стало наличие банковского счета в Евросоюзе, сообщила прокуратура Брестской области.
Заместитель руководителя одной из организаций Брестчины, занимавший на протяжении нескольких лет руководящую должность, «открыл и использовал в личных целях банковский счет в иностранном банке, зарегистрированном на территории Европейского союза».
Обнаружилось это во время проверки прокуратуры и милиции. Такой случай расценили как «факт нарушения государственным должностным лицом антикоррупционного ограничения».
Прямой запрет на владение и пользование счетом в иностранных банках установлен для государственных должностных лиц ст. 17 закона «О борьбе с коррупцией», отметили в прокуратуре.
Областная прокуратура возбудила дисциплинарное производство — в результате наниматель уволил сотрудника за «нарушение письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией».
«Указанное основание прекращения трудового контракта признается дискредитирующим обстоятельством увольнения. В течение ближайших пяти лет назначение уволенного лица на руководящие должности как в организации государственной, так и частной форм собственности будет возможно лишь по согласованию с председателем исполкома», — отметили в прокуратуре.