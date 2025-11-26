закрыть
Чиновника из Брестской области уволили из-за банковского счета в ЕС

5
  26.11.2025, 12:39
  2,824
Чиновника из Брестской области уволили из-за банковского счета в ЕС

Он занимал руководящую должность на протяжении нескольких лет.

В Брестской области уволили «государственное должностное лицо». Поводом стало наличие банковского счета в Евросоюзе, сообщила прокуратура Брестской области.

Заместитель руководителя одной из организаций Брестчины, занимавший на протяжении нескольких лет руководящую должность, «открыл и использовал в личных целях банковский счет в иностранном банке, зарегистрированном на территории Европейского союза».

Обнаружилось это во время проверки прокуратуры и милиции. Такой случай расценили как «факт нарушения государственным должностным лицом антикоррупционного ограничения».

Прямой запрет на владение и пользование счетом в иностранных банках установлен для государственных должностных лиц ст. 17 закона «О борьбе с коррупцией», отметили в прокуратуре.

Областная прокуратура возбудила дисциплинарное производство — в результате наниматель уволил сотрудника за «нарушение письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией».

«Указанное основание прекращения трудового контракта признается дискредитирующим обстоятельством увольнения. В течение ближайших пяти лет назначение уволенного лица на руководящие должности как в организации государственной, так и частной форм собственности будет возможно лишь по согласованию с председателем исполкома», — отметили в прокуратуре.

