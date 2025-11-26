WP: Москву не устраивает даже первоначальный 28-пунктный план США 3 26.11.2025, 12:37

Путин одержим одной идеей.

Предложенный США проект «мирного соглашения» по Украине в результате встречи делегаций США, Украины и европейских союзников был пересмотрен - с 28 до 19 пунктов. В РФ заявили, что получив первоначальную версию, теперь ожидают промежуочный вариант плана мира. Однако по данным источников The Washington Post, даже ранняя версия плана Трампа вовсе не устраивала Кремль в полной мере.

Экс-высокопоставленный чиновник из РФ, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что первоначальный мирный план из 28-пунктов был для Кремля лишь «отправной точкой» - лишь некоторые элементы устраивали Москву.

По словам источника, российский президент в качестве эквивалента завершению боевых действий, стремится закрепить нечто важное.

Бывший чиновник объяснил:

«Путин на самом деле не хочет продолжать войну, но он оппортунист. Он действительно должен получить что-то значимое в обмен на завершение войны».

При этом хозяин Кремля также понимает, что всерьез его позицию, по словам источника WP, - никто не воспринимает.

