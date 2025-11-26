Мгла сгустилась над всей Беларусью 26.11.2025, 12:55

3,174

МЧС выступило со срочным обращением.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предупредило белорусов, что вместе с потеплением до +10°C над страной сгустится туман. Причем в некоторых местах стоит готовиться к целому списку «неблагоприятных гидрометеорологических явлений».

Согласно предупреждению, выпущенному МЧС 26 ноября, на большей части территории Беларуси будет туман. А вот по северо-западной половине Республики жителям стоит приготовиться к сильным осадкам в виде снега, мокрого снега, да ещё переходящего в дождь.

В связи с такими погодными явлениями в ведомстве перечислили наиболее вероятные последствия, среди которых:

перебои и/или отключение энергоснабжения, падение деревьев,

повреждения линий связи и электропередач, кровель зданий и сооружений,

снижение видимости, затруднение движения транспорта,

увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Впрочем, осадки могут быть не только на северо-западе страны. В отдельных районах Беларуси может быть гололед и налипание мокрого снега.

Температура воздуха от -1°С по северо-западу до +10°С по юго-востоку.

В ГАИ свой список

В связи с оранжевым уровнем опасности в ГАИ Беларуси представили свой список требований и рекомендаций.

«В такую погоду перед поездкой следует очистить автомобиль от снега, убедиться в исправности системы отопления салона, обогрева стекол, зеркал, щеток стеклоочистителей, внешних световых приборов, заполнить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. При налипании снега на “дворники” в пути останавливайтесь для их очистки только в безопасных местах за пределами проезжей части», - предупредили в ведомстве.

Там утверждают, что организовали «круглосуточный мониторинг» на дорогах.

