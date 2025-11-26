Ученых удивила скрытая реакция тела на музыку 26.11.2025, 13:00

Эффект возникает без участия сознания.

Прослушивание музыки вызывает у человека не только желание притопывать ногой или качать головой. Международная команды ученых выяснила: даже непроизвольные движения — такие как моргания — синхронизируются с ритмом музыкального произведения. Этот эффект возникает без участия сознания и указывает на прямую связь между слуховой системой и моторными зонами мозга, управляющими движениями глаз. Работа опубликована в журнале PLOS Biology.

Аудиторно-моторная синхронизация считается одной из ключевых особенностей человека и практически не встречается у других видов. Однако до сих пор речь шла о намеренных движениях — например, когда человек подстраивает шаг под ритм песни. Исследователи из Китайской академии наук, Университета китайской академии наук и Китайского университета Гонконга решили выяснить, распространяется ли этот механизм на автоматические реакции.

В серии экспериментов участникам предлагали слушать хоралы Баха. Люди просто сидели перед пустым экраном, а высокоточные камеры фиксировали моргания, параллельно велась запись ЭЭГ. Анализ показал, что моргания совпадали с долями, причем синхронизация проявлялась у всех участников — даже у тех, кому музыка не нравилась. Электроэнцефалограмма подтвердила, что мозг заранее предсказывал момент следующего моргания и «подстраивал» его под ритм.

Отдельные МРТ-сканы выявили анатомическую основу этого явления: степень синхронизации зависела от особенностей строения верхнего продольного пучка, который соединяет слуховую кору с зонами планирования движений. У участников, у которых эта связь была развита сильнее, моргания точнее попадали в ритм.

Однако синхронизация полностью исчезала, когда внимание переключали на визуальную задачу. Это подтверждает, что реакция не является простым рефлексом: мозг должен уделять внимание аудиопотоку, чтобы возникла связь между ритмом и движениями глаз.

По словам автора работы И Ду, моргания могут стать новым инструментом для оценки ритмического восприятия, поскольку это непроизвольная реакция, легко регистрируемая без сложного оборудования. Такой подход в перспективе может помочь в ранней диагностике нарушений, связанных с обработкой ритма, например, при дислексии или болезни Паркинсона.

