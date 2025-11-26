закрыть
26 ноября 2025, среда, 13:50
Sky News: Уиткофф — «полезный идиот» Кремля

  • 26.11.2025, 13:05
Sky News: Уиткофф — «полезный идиот» Кремля
Фото: Reuters

Спецпосланник Трампа выполняет роль «ручного тормоза» в сторону Москвы.

Скандальный разговор спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Юрием Ушаковым, помощником Владимира Путина, продемонстрировал, каким «полезным идиотом» является Уиткофф для России и насколько катастрофическими могут быть последствия его предстоящего визита в Москву с новым поручением Трампа.

Об этом пишет американский корреспондент Sky News Джеймс Мэттьюз в своей аналитической публикации под названием «Мирный план Трампа — весь в российских отпечатках, и теперь мы знаем почему».

Автор пишет, что обнародованный агентством Bloomberg разговор Уиткоффа с Ушаковым проливает свет на характер его взаимодействия с россиянами и дает понимание того, как сработал «ручной тормоз», который снова развернул администрацию Трампа в сторону Москвы.

Мэттьюз называет «ошеломляющими» детали этой беседы и прямые советы Уиткоффа для Кремля относительно мирного соглашения и того, как Путину лучше общаться с Трампом.

Издание указывает на очевидные причинно-следственные связи, которые лишь подсветил слитый разговор: после ряда переговоров с россиянами Уиткофф вместе с ними разработал противоречивый мирный план, а США начали оказывать давление на Украину, чтобы Киев согласился на это «предложение».

