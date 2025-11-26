закрыть
FT: Польша начнет использовать дроны для защиты железных дорог от диверсий

  • 26.11.2025, 13:13
Фото: EPA

В середине ноября произошел подрыв путей на линии Варшава — Люблин.

Польша рассматривает возможность использовать беспилотники для мониторинга и защиты своей железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Об этом пишет The Financial Times.

По словам министра Государственного казначейства Польши Войцеха Бальчуна, вокруг объектов инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающих заводов, могут создать «особые зоны», где дроны будут отслеживать ситуацию на земле и, возможно, сбивать вражеские беспилотники.

«Если у нас есть технология беспилотных летательных аппаратов, мы должны использовать ее для защиты нашей критически важной инфраструктуры», — заявил Бальчун.

По словам министра, на решения страны в области безопасности оказал большое влияние «инцидент на железной дороге». Речь идет о подрыве путей на линии Варшава — Люблин в середине ноября.

