FT: Польша начнет использовать дроны для защиты железных дорог от диверсий
- 26.11.2025, 13:13
В середине ноября произошел подрыв путей на линии Варшава — Люблин.
Польша рассматривает возможность использовать беспилотники для мониторинга и защиты своей железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Об этом пишет The Financial Times.
По словам министра Государственного казначейства Польши Войцеха Бальчуна, вокруг объектов инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающих заводов, могут создать «особые зоны», где дроны будут отслеживать ситуацию на земле и, возможно, сбивать вражеские беспилотники.
«Если у нас есть технология беспилотных летательных аппаратов, мы должны использовать ее для защиты нашей критически важной инфраструктуры», — заявил Бальчун.
По словам министра, на решения страны в области безопасности оказал большое влияние «инцидент на железной дороге». Речь идет о подрыве путей на линии Варшава — Люблин в середине ноября.