Российские ВВС мрут как мухи в Украине 26.11.2025, 13:28

Подтверждено уничтожение 353 российских летательных аппаратов.

Российские ВКС несут масштабные потери в войне против Украины. По данным OSINT-проекта Oryx, подтверждено уничтожение 353 российских летательных аппаратов — от истребителей и бомбардировщиков до транспортников и вертолетов. Реальные цифры, предупреждают аналитики, вероятно выше, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Самым болезненным ударом стала операция украинских сил под названием «Паутина». 1 июня Украина атаковала сразу несколько авиабаз в глубоком тылу России, использовав начиненные взрывчаткой FPV-дроны, спрятанные в гражданских грузовиках. Аппараты — стоимостью от $600 до $1 000 — уничтожили стратегические самолеты стоимостью в миллиарды долларов, включая дальние бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, а также танкеры и транспортники.

Россия потеряла как минимум 12 самолетов, еще несколько могли быть повреждены. Удары стали возможны благодаря использованию дронов с SIM-картами и системой автономного наведения на основе ИИ, что позволяло преодолевать большие расстояния и точно находить уязвимые части самолетов.

Операция показала, как дешевые, массовые и расходуемые платформы способны наносить стратегический ущерб старым воздушным флотам. Это отражает тенденцию современной войны: доминирование дешевых дронов над дорогостоящей авиацией.

Тем временем продолжается позиционная воздушная война, ни Россия, ни Украина не могут добиться полного превосходства в воздухе. Киев ожидает поставок F-16 и в будущем — до 100 французских Rafale, но их производство затянется до 2030-х годов. На этом фоне успехи дронов становятся для Украины ключевым инструментом давления на российскую авиацию.

