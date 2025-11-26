Спикер Госдумы РФ сделал сумасшедшее заявление 2 26.11.2025, 13:30

1,470

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин заявил, что европейцы якобы тысячами переезжают в Россию из-за «свободы слова».

Европейцы «все чаще» выбирают Россию в качестве нового места жительства, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что ежемесячно с просьбой о переезде обращаются порядка 150 граждан из «недружественных» стран. «По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2275 заявлений. Больше всего желающих переехать из Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии, Литвы», — уточнил спикер.

Он добавил, что одной из ключевых мотиваций для такого решения является «свобода слова» в России. Также, по утверждению Володина, европейцы едут в воюющую с Украиной страну за «безопасностью», «традиционными ценностями», «бесплатными медициной и образованием». «Нарастающие экономические проблемы на родине» заставляют их искать в России «лучшую жизнь для себя и своих детей», резюмировал Володин. В мировом рейтинге свободы информации Global Expression Report Россия занимает 151 место или 11-е с конца. Выше нее в списке все страны Африки, кроме Эритреи, и все постсоветские республики, за исключением Туркменистана и Беларуси. Более того, Россия находится в группе государств, где положение свободы слова оценивается как «в кризисе». Ниже нее в списке — Афганистан, Китай, Мьянма, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.

Об ухудшении состояния свободы слова в России свидетельствует и исследование «Репортеров без границ». В рейтинге этой международной организации страна опустилась на 9 строк за год на рекордное для себя 171-е место или 10-е с конца, набрав всего 24,57 балла из 100. По соседству с Россией расположились Египет и Никарагуа.

В обоих случаях составители рейтинга указывали, что война с Украиной использовалась российскими властями в качестве предлога для еще большего подавления свободы выражения мнений и «зачистки» медиаполя внутри страны. С начала вторжения в феврале 2022 года «почти все независимые СМИ были запрещены и заблокированы, либо получили статус «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», отмечали «Репортеры без границ». Саму эту организацию Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» 23 июля 2025 года.

Власти России последовательно ограничивают пользование интернетом с начала вторжения в Украину. На первых порах цензура коснулась независимых СМИ и популярных иностранных соцсетей (Instagram, Facebook), затем стали блокироваться мессенджеры и другие сервисы обмена сообщениями (Signal, Viber, Discord). Также был критически замедлен видеохостинг YouTube, что сделало невозможным его использование в России.

С мая 2025 года власти начали отключать мобильный интернет, формально объясняя это необходимостью противодействовать украинским дронам, хотя блокировки происходят и в регионах, которые ни разу не сталкивались с такими атаками.

С 1 сентября в России начали действовать штрафы за поиск «экстремистских материалов» в интернете, при этом использование VPN стало отягчающим обстоятельством.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com