«Сказали: отъедьте от колонки и подходите» 1 26.11.2025, 13:29

Что сейчас делается на АЗС?

Этой осенью в Беларуси всерьез взялись за АЗС. Проблема такая: если кто-то из водителей заправляется, а потом берет кофе, хот-дог и водичку, не отогнав при этом машину от колонки, то он мешает остальным людям, провоцирует очередь. Вопрос обсуждали на самом высоком уровне, решением проблемы занялось МВД, в частности ГАИ. Теперь на заправках все строго, пишет Onliner.by.

Читательница рассказала, что на собственном примере узнала, насколько принципиальны бывают сотрудники АЗС.

— Вообще-то, я никогда не жду хот-доги и не делаю чай, пока моя машина стоит у колонки. Обычно я все пробиваю в один чек, потом выхожу, отгоняю автомобиль, затем возвращаюсь за едой и напитками, — уверяет девушка. — Но в этот раз я была с мамой, у меня был план все оплатить, самой пойти отгонять машину, а маму оставить у кассы, чтобы она забрала наш заказ.

Разумеется, все пошло немного не так, как было задумано.

— Заправка была пустая, был вечер, а мы были уставшие. Короче говоря, я немного завозилась на кассе. Мы с мамой обсудили, кто что берет, я назвала необходимое мне топливо, потом стала перечислять, что еще нам нужно из товаров. В конце добавила, что сейчас найду карту заправки. И вот тут кассир меня оборвал, сказал, мол, он пробьет мне топливо, а затем я должна отогнать машину и вернуться, — рассказывает читательница. — Причем он так это сказал, что я в моменте решила, что, наверное, кто-то уже успел встать за мной в очередь и продавец из-за этого переживает. Быстро бросила маме: «Тогда ты все закажи и выходи» — и побежала отгонять машину. И вот я выбегаю, и передо мной следующая картина. Если что, единственная машина на всей заправке — моя.

Как никого не было на заправке, когда мы приезжали, так никого там не было и тогда, когда я выбежала к машине, чтобы не создавать очередь. Меня эта ситуация так удивила, что, когда мама вышла, я даже переспросила, слышала ли она мой разговор с кассиром — я уже подумала, что, может быть, что-то не так поняла или мне вообще показалось. Но мама все подтвердила. Я не обвиняю кассира: мы и правда замешкались, все обсуждая, потом еще и эта карта заправки. Но ведь АЗС была пустая, к тому же это загородная заправка, где очередей я вообще никогда не видела, — удивляется собеседница.

Правила стали строже

Очевидно, что после столь пристального внимания к теме правила поведения на АЗС стали строже или, по крайней мере, к их соблюдению стали строже относиться.

При этом проведенный ГАИ рейд не выявил масштабных проблем на заправках.

— Нам дополнительно какие-то неординарные либо какие-либо другие меры привлечения к ответственности касаемо очередей не потребовалось применять. Когда рейдовые группы посещали АЗС, все операторы знали, как работать, — рассказывал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков. — Действительно, многими операторами заправочных станций были выведены дополнительные работники АЗС, которые разделили потоки. Не было скоплений очередей. И автолюбители, которые, возможно, когда-то ошиблись, поняли свою ошибку и большее ее не допускали. Да, в СМИ указывалось, что ГАИ где-то кого-то привлекла, но это были единичные нарушения. Кто-то, не имея в/у, приехал на АЗС. Было даже несколько случаев, нам подсказывали операторы о том, что в состоянии опьянения водители подъехали на АЗС. И ряд других нарушений, которые были просто сопутствующими. Но нарушений либо неординарного поведения со стороны пользователей АЗС мы действительно не отметили.

А на днях концерн «Белнефтехим» проинформировал о проведении рабочей встречи с участием Виктора Ротченкова и организаций нефтепродуктообеспечения.

— Участниками рабочей встречи отмечена эффективность проводимой совместной работы по минимизации очередей на АЗС, в том числе при заправке автотранспорта и у расчетных касс операторов при оплате за автомобильное топливо и приобретаемые сопутствующие товары и услуги общественного питания, — отмечено в сообщении.

Специалисты пришли к выводу, что существующие схемы организации дорожного движения на АЗС необходимо актуализировать с учетом рекомендаций ГАИ. Кроме того, необходимо продолжить работу по совершенствованию системы обслуживания различных групп покупателей на АЗС по всем направлениям.

Концерн «Белнефтехим» начнет подготовку предложений по внесению изменений в Правила дорожного движения, направленных на совершенствование порядка заправки автотранспортных средств на АЗС.

