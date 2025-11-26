«Получаю от 120 долларов в сутки, но пашу как вол»
- 26.11.2025, 13:38
Белоруска работает вахтами няней в России и тратит заработок на врачей.
Ирина больше двадцати лет работает частной няней. Последние годы ее работодатели — состоятельные россияне. Белоруска рассказала MyFin.by о заработках, условиях и требованиях.
Полтора месяца работала без выходных
Ирина — старший ребенок в семье, всегда любила детей и знала, как с ними обращаться. К окончанию школы уже определилась: хочет работу, связанную именно с ребятней, поэтому пошла получать педагогическое образование. Однако по специальности практически не работала.
— В 2000 году я нашла первую семью через фирму по набору нянь в Минске. Это была семья без отца. Мама много работала и нуждалась в помощи, поэтому меня и взяли. Я гуляла и занималась с малышкой, грела приготовленную мамой еду, кормила ребенка. Больше никаких обязанностей на меня не накладывали, платили 100 долларов (средняя зарплата в те времена составляла около 70. — Прим. ред.). Проработала несколько лет. Потом мама изменила график работы, необходимость в няне исчезла.
Дальше была московская Рублевка и более обеспеченные семьи. В одну из таких, с годовалым ребенком, Ирина устроилась на зарплату в 600 долларов. По графику две недели через две она отработала пять лет.
— Сначала обязанности были узкими: присмотр, купание, одевание, развлечения, приготовление еды только для ребенка.
Мы жили в одной комнате с девочкой. Родители появлялись редко и в основном перед сном.
Постепенно нагрузка росла: к обязанностям добавились стирка и глажка детских вещей, уборка не только за ребенком, но и за всей семьей, в том числе после гостей. Зарплату долго не повышали, потом через пару лет подняли до 1000 долларов, но и работа стала намного тяжелее.
У семьи был дом в Испании, лето подопечная Ирины проводила там.
На вилле постоянно жила бабушка девочки, приходили повар и домработница, а родители гостили периодами. Ирина со второй няней меняли друг друга по очереди — кто‑то из них уезжал, кто‑то оставался. Казалось бы, море, Испания, но никаких благ отпуска белоруска не замечала: некогда.
— Когда прилетала семья, хозяйка ожидала, что в доме все будет идеально. По сути, я стала подменять еще и приходящую домработницу.
К семье часто приезжали гости, засиживались за полночь; мне приходилось убирать до двух ночи. А вставать с ребенком в семь утра. Один раз, когда вторая няня заболела и не прилетела, нужно было работать полтора месяца без выходных. Только несколько раз меня отпустили пораньше вечером, чтобы сходила искупаться на море.
За годы работы Ирина познакомилась с множеством коллег-нянь, которые делились своими историями. Некоторые жили в семьях на правах чуть ли не близкого родственника, другие терпели тяжелые условия ради денег.
Одна девушка рассказывала, что ей приходилось спать в кладовке, так как больше нигде спального места не нашлось. По зарплатам у всех была разная ситуация: при примерно одинаковой нагрузке некоторым няням платили по 100 евро в сутки, а кому-то 30.
Агентству необходимо отдать 50% первой зарплаты
Сейчас ставка Ирины на вахтах в России от 120 долларов в сутки. В зависимости от возраста ребенка и объема обязанностей она может доходить до 170 долларов. Такая большая сумма объясняется опытом и наличием рекомендаций. Помогает и сарафанное радио.
Дорогу, как правило, работодатели не оплачивают, но обеспечивают питание.
Щедрость в семьях — всегда лотерея. В прошлом году Ирина работала у женщины, которая всегда звала няню за общий стол и кормила изысками, приготовленными личным поваром. А лет пять назад была семья, где следили, чтобы няня не съела лишнего куска.
Ирина предпочитает искать вакансии самостоятельно на специальных сайтах или в группах в соцсетях, потому что через агентства невыгодно: необходимо отдавать 50% первой зарплаты.
— Современные требования к няням растут: работодателям надо записать видеообращение, они просят встретиться с психологом, иногда назначают проверку на полиграфе и лишь затем — личную встречу. В требованиях нередко указывают возраст. Предпочтительный диапазон — 40−45 лет: няня не должна быть слишком молодой, но и не слишком старой, чтобы не возникло сомнений в ее физической выносливости. Бывает, что прописывают параметры внешности и вес.
Все это делает отбор сложным и порой унизительным.
Ирина отмечает, что самое грустное — когда ее картина воспитания не совпадает с представлениями родителей, а ей приходится с этим мириться.
— Для некоторых ты будто и не человек. Раз мы платим тебе деньги, ты должна исполнять все приказы и забыть про собственное мнение. Дети, видя пренебрежение со стороны родителей, берут пример: могут оскорбить, вылить на тебя стакан воды, бросить чем-нибудь. Очень частая ситуация, когда сначала оговариваются одни обязанности, а потом ты из няни превращаешься заодно и в домработницу.
Еще один серьезный минус — камеры видеонаблюдения, которые ставят во многих домах. Няням приходится работать под постоянным прицелом, и это вызывает дискомфорт. В некоторых домах камеры стоят и в ванных комнатах.
«Приезжаю домой — и пошла по врачам, тратить заработанное»
Ирина вспоминает крайности, с которыми приходилось сталкиваться: в богатых семьях детям практически не уделяют внимания, но откупаются дорогими игрушками и брендовыми вещами.
— В одной семье родители решили «воспитывать гения» с ранних лет. Четырехлетней девочке не разрешали играть, время нужно было проводить исключительно с пользой. У нее были преподаватели английского и китайского, занятия по математике и заучивание стихов наизусть. Необходимость есть ножом и вилкой контролировалась вплоть до того, что отец раздражался при несоблюдении правил. Я проработала там две недели и запомнила этот опыт на всю жизнь.
Такой давящей, тяжелой атмосферы и такого несчастного ребенка я больше никогда не видела.
Но у работы няней есть и приятные стороны. Хорошие работодатели делают подарки на праздники, дают премии, относятся с уважением. Родители в таких семьях часто интересные и образованные люди — и работа няней приносит моральное удовлетворение.
— Одна хозяйка на прощанье отдала мне целый чемодан дорогущей обуви и одежды, многие вещи были с этикетками. Я бы и за год на это все не заработала. Другая, когда я заболела, сразу нашла для меня дорогие таблетки.
С возрастом, говорит Ирина, работать все тяжелее. Если ребенок маленький, то ты не спишь с ним ночами, днем поспать не удается тоже, потому что работодатель обязательно придумает, чем тебя занять. Хорошо, если находишь семью с похожими ценностями и остаешься с ней на годы. В противном случае после первой вахты нет никакого желания возвращаться на еще одну, несмотря на хорошую зарплату.
— Я получаю от 120 долларов в сутки, но пашу при этом как вол. Постоянный недосып, болят ноги, болит спина. Ездить две недели через две уже трудно по состоянию здоровья. Приезжаю домой — и пошла по врачам, тратить заработанное.