«Получаю от 120 долларов в сутки, но пашу как вол» 26.11.2025, 13:38

Иллюстративное фото

Белоруска работает вахтами няней в России и тратит заработок на врачей.

Ирина больше двадцати лет работает частной няней. Последние годы ее работодатели — состоятельные россияне. Белоруска рассказала MyFin.by о заработках, условиях и требованиях.

Полтора месяца работала без выходных

Ирина — старший ребенок в семье, всегда любила детей и знала, как с ними обращаться. К окончанию школы уже определилась: хочет работу, связанную именно с ребятней, поэтому пошла получать педагогическое образование. Однако по специальности практически не работала.

— В 2000 году я нашла первую семью через фирму по набору нянь в Минске. Это была семья без отца. Мама много работала и нуждалась в помощи, поэтому меня и взяли. Я гуляла и занималась с малышкой, грела приготовленную мамой еду, кормила ребенка. Больше никаких обязанностей на меня не накладывали, платили 100 долларов (средняя зарплата в те времена составляла около 70. — Прим. ред.). Проработала несколько лет. Потом мама изменила график работы, необходимость в няне исчезла.

Дальше была московская Рублевка и более обеспеченные семьи. В одну из таких, с годовалым ребенком, Ирина устроилась на зарплату в 600 долларов. По графику две недели через две она отработала пять лет.

— Сначала обязанности были узкими: присмотр, купание, одевание, развлечения, приготовление еды только для ребенка.

Мы жили в одной комнате с девочкой. Родители появлялись редко и в основном перед сном.

Постепенно нагрузка росла: к обязанностям добавились стирка и глажка детских вещей, уборка не только за ребенком, но и за всей семьей, в том числе после гостей. Зарплату долго не повышали, потом через пару лет подняли до 1000 долларов, но и работа стала намного тяжелее.

У семьи был дом в Испании, лето подопечная Ирины проводила там.

На вилле постоянно жила бабушка девочки, приходили повар и домработница, а родители гостили периодами. Ирина со второй няней меняли друг друга по очереди — кто‑то из них уезжал, кто‑то оставался. Казалось бы, море, Испания, но никаких благ отпуска белоруска не замечала: некогда.

— Когда прилетала семья, хозяйка ожидала, что в доме все будет идеально. По сути, я стала подменять еще и приходящую домработницу.

К семье часто приезжали гости, засиживались за полночь; мне приходилось убирать до двух ночи. А вставать с ребенком в семь утра. Один раз, когда вторая няня заболела и не прилетела, нужно было работать полтора месяца без выходных. Только несколько раз меня отпустили пораньше вечером, чтобы сходила искупаться на море.

За годы работы Ирина познакомилась с множеством коллег-нянь, которые делились своими историями. Некоторые жили в семьях на правах чуть ли не близкого родственника, другие терпели тяжелые условия ради денег.

Одна девушка рассказывала, что ей приходилось спать в кладовке, так как больше нигде спального места не нашлось. По зарплатам у всех была разная ситуация: при примерно одинаковой нагрузке некоторым няням платили по 100 евро в сутки, а кому-то 30.

Агентству необходимо отдать 50% первой зарплаты

Сейчас ставка Ирины на вахтах в России от 120 долларов в сутки. В зависимости от возраста ребенка и объема обязанностей она может доходить до 170 долларов. Такая большая сумма объясняется опытом и наличием рекомендаций. Помогает и сарафанное радио.

Дорогу, как правило, работодатели не оплачивают, но обеспечивают питание.

Щедрость в семьях — всегда лотерея. В прошлом году Ирина работала у женщины, которая всегда звала няню за общий стол и кормила изысками, приготовленными личным поваром. А лет пять назад была семья, где следили, чтобы няня не съела лишнего куска.

Ирина предпочитает искать вакансии самостоятельно на специальных сайтах или в группах в соцсетях, потому что через агентства невыгодно: необходимо отдавать 50% первой зарплаты.

— Современные требования к няням растут: работодателям надо записать видеообращение, они просят встретиться с психологом, иногда назначают проверку на полиграфе и лишь затем — личную встречу. В требованиях нередко указывают возраст. Предпочтительный диапазон — 40−45 лет: няня не должна быть слишком молодой, но и не слишком старой, чтобы не возникло сомнений в ее физической выносливости. Бывает, что прописывают параметры внешности и вес.

Все это делает отбор сложным и порой унизительным.

Ирина отмечает, что самое грустное — когда ее картина воспитания не совпадает с представлениями родителей, а ей приходится с этим мириться.

— Для некоторых ты будто и не человек. Раз мы платим тебе деньги, ты должна исполнять все приказы и забыть про собственное мнение. Дети, видя пренебрежение со стороны родителей, берут пример: могут оскорбить, вылить на тебя стакан воды, бросить чем-нибудь. Очень частая ситуация, когда сначала оговариваются одни обязанности, а потом ты из няни превращаешься заодно и в домработницу.

Еще один серьезный минус — камеры видеонаблюдения, которые ставят во многих домах. Няням приходится работать под постоянным прицелом, и это вызывает дискомфорт. В некоторых домах камеры стоят и в ванных комнатах.

«Приезжаю домой — и пошла по врачам, тратить заработанное»

Ирина вспоминает крайности, с которыми приходилось сталкиваться: в богатых семьях детям практически не уделяют внимания, но откупаются дорогими игрушками и брендовыми вещами.

— В одной семье родители решили «воспитывать гения» с ранних лет. Четырехлетней девочке не разрешали играть, время нужно было проводить исключительно с пользой. У нее были преподаватели английского и китайского, занятия по математике и заучивание стихов наизусть. Необходимость есть ножом и вилкой контролировалась вплоть до того, что отец раздражался при несоблюдении правил. Я проработала там две недели и запомнила этот опыт на всю жизнь.

Такой давящей, тяжелой атмосферы и такого несчастного ребенка я больше никогда не видела.

Но у работы няней есть и приятные стороны. Хорошие работодатели делают подарки на праздники, дают премии, относятся с уважением. Родители в таких семьях часто интересные и образованные люди — и работа няней приносит моральное удовлетворение.

— Одна хозяйка на прощанье отдала мне целый чемодан дорогущей обуви и одежды, многие вещи были с этикетками. Я бы и за год на это все не заработала. Другая, когда я заболела, сразу нашла для меня дорогие таблетки.

С возрастом, говорит Ирина, работать все тяжелее. Если ребенок маленький, то ты не спишь с ним ночами, днем поспать не удается тоже, потому что работодатель обязательно придумает, чем тебя занять. Хорошо, если находишь семью с похожими ценностями и остаешься с ней на годы. В противном случае после первой вахты нет никакого желания возвращаться на еще одну, несмотря на хорошую зарплату.

— Я получаю от 120 долларов в сутки, но пашу при этом как вол. Постоянный недосып, болят ноги, болит спина. Ездить две недели через две уже трудно по состоянию здоровья. Приезжаю домой — и пошла по врачам, тратить заработанное.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com