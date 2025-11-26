WSJ: Уиткофф сорвал поставку ракет Tomahawk Украине 1 26.11.2025, 13:39

1,092

Спецпосланник Трампа дал советы помощнику Путина, как это сделать.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф фактически сорвал поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, дав советы помощнику российского диктатора Владимира Путина Юрию Ушакову.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что из утечки записи разговора Уиткоффа с Ушаковым стало известно, спецпосланник президента США сделал буквально все возможное, чтобы Украине не дали крылатые ракеты. В частности Уиткофф посоветовал россиянину сделать так, чтобы Путин поздравил Трампа с достижением мирного соглашения в Секторе Газа.

Также именно Уиткофф был автором идеи устроить телефонный разговор между Трампом и Путиным перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Уже известно, к чему привели действия Уиткоффа.

«Зеленский поехал в Вашингтон, надеясь, что Трамп санкционирует передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оружия, которое поставит много российских целей под прицел Киева. Но во время разговора 16 октября Путин предупредил Трампа, что отправка Tomahawk приведет к эскалации войны и повредит отношениям между США и Россией, по словам Ушакова», - отмечает газета.

Именно после звонка Путина Трамп отказался поставлять Украине Tomahawk, отказываясь «сокращением запасов» американских ракет. Реальной причиной такого изменения позиции были именно действия Уиткоффа.

