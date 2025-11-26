Лукашенко «наторговал» с убытком почти в миллиард долларов

Лукашенко «наторговал» с убытком почти в миллиард долларов3
- 26.11.2025, 13:53
Дефицит внешней торговли товарами и услугами за месяц вырос более чем на четверть.
Дефицит внешней торговли товарами и услугами составил $840,8 млн по итогам января – сентября, сообщает Нацбанк. За месяц он вырос на $224,2 млн.
Дефицит внешней торговли вырос из-за того, что Беларусь больше покупает за рубежом, чем экспортирует. Экспорт товаров и услуг по итогам января – сентября увеличился на 0,7% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года. Он составил $37,32 млрд. Импорт рос быстрее – на 2,1% – и дошел до $38,16 млрд.
Таким образом дефицит внешней торговли товарами и услугами составил $840,8 млн, что в 2,7 раза больше, чем в январе – сентябре 2024 года.
Тянет сальдо вниз торговля товарами. Их продажи за границу в январе – сентябре сократились на 3% и составили $28,92 млрд. При этом импорт вырос на 1% – до $32,8 млрд. Получилось, что Беларусь купила товаров на $3,88 млрд больше, чем продала другим странам.
Экспорт услуг за отчетный период вырос на 15,6% до $8,4 млрд. Импорт также вырос на 9,5%, но составил $5,36 млрд. Услуг Беларусь традиционно продает за границу больше, чем покупает. По итогам девяти месяцев 2025 года эта разница составила $3,04 млрд.
Вероятно, ухудшение показателей по торговле товарами связано в том числе со снижением спроса на белорусскую продукцию на российском рынке. На эту проблему эксперты обращали внимание в сентябре.