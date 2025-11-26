закрыть
У Путина изменился голос

  • 26.11.2025, 13:54
  • 1,684
У Путина изменился голос
Фото: Getty Images

Песков объяснил, что случилось с голосом диктатора РФ.

Голос диктатора России Владимира Путина на переговорах в Бишкеке был «чуть-чуть севшим». Такое заявление сделал пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает «РИА Новости».

«Ну чуть-чуть севший [голос], это бывает», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что случилось с голосом Путина.

По его словам, это никак не повлияет на работу диктатора и его график.

На севший голос Путина обратили внимание во время его переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в Кыргызстане три дня, до 27 ноября.

