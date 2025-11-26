У Путина изменился голос
- 26.11.2025, 13:54
Песков объяснил, что случилось с голосом диктатора РФ.
Голос диктатора России Владимира Путина на переговорах в Бишкеке был «чуть-чуть севшим». Такое заявление сделал пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает «РИА Новости».
«Ну чуть-чуть севший [голос], это бывает», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что случилось с голосом Путина.
По его словам, это никак не повлияет на работу диктатора и его график.
На севший голос Путина обратили внимание во время его переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в Кыргызстане три дня, до 27 ноября.