Сербия и Болгария готовятся национализировать российские НПЗ 1 26.11.2025, 14:09

Парламенты стран начали обсуждение поправок.

Попавшие под санкции российские НПЗ на Балканах в ближайшее время сменят владельцев. Сербия готовит поправку к проекту закона о бюджете, которая позволит ей купить нефтеперерабатывающий завод NIS, заявила спикер парламента Ана Брнабич в интервью телеканалу Euronews. По ее словам, парламент начнет обсуждение поправок, подготовленных правящей партией SNS. «Я считаю, что национализация — это неправильный путь, потому что она открывает ящик Пандоры… Одна из представленных поправок предусматривает, что в какой-то момент мы возьмём под свой контроль NIS», — сказала Брнабич.

Президент Сербии Александр Вучич предложил предоставить Москве еще 50 дней на поиск нового владельца для NIS. Если в этот срок покупатель не будет найден, Сербия введет на предприятие собственный менеджмент и предложит российской стороне максимально возможную цену за компанию. Он ранее говорил, что несколько министров предлагали немедленно национализировать завод, однако он отклонил эту идею, потому что «мы не коммунисты и не фашисты».

Минфин США в январе 2025 года ввел блокирующие санкции против «Газпром нефти», которой принадлежит контрольный пакет NIS. После многочисленных отсрочек санкции вступили в силу осенью. Во вторник Вучич заявил, что NIS будет вынужден прекратить работу через четыре дня, если США не снимут санкции, из-за остановки поставок нефти через трубопроводы соседних стран. «Завод пока не остановлен, но перешел в режим циркуляции. Это более низкий режим работы по сравнению с обычным», — сказал Вучич.

Похожим образом развивается ситуация в Болгарии, где власти готовятся при необходимости приобрести активы «Лукойла» через Болгарский банк развития. Для этого правящая коалиция включила в проект бюджета на 2026 год поправки. В документе предлагается увеличить размер госгарантий на 2 млрд евро — до 5,8 млрд. Эти средства могут быть использованы «при возникшей необходимости в приобретении акций или долей в капитале» в нефтяной компании.

В «Лукойле» ранее заявляли, что компания предпринимает шаги для продажи болгарских активов новому собственнику, но оставляет за собой право защищать свои права и законные интересы в суде в случае их нарушения. 14 ноября в Болгарии был принят закон о введении внешнего управления над активами «Лукойла», 17 ноября эти полномочия перешли к внешнему управляющему.

