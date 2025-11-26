Newsweek: Растущая ядерная мощь Китая сдерживает Россию 4 26.11.2025, 14:12

1,036

Китайско-российское «партнерство без границ» имеет четкую границу.

Ядерный потенциал Китая становится неожиданным фактором, который ограничивает ядерные амбиции Кремля. По словам украинского историка Сергея Плохия, Пекин «крайне неохотно играет в ядерное балансирование» и этим «остужает» стремление Москвы к эскалации, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя Китай формально нейтрален в войне против Украины, он стал главным экономическим партнером России. Однако «партнерство без границ» имеет четкую границу: Пекин предупредил Путина о недопустимости применения ядерного оружия — об этом сообщали СМИ, а позднее это подтвердили американские чиновники.

Китай подчеркивает приверженность политике «невозможности первого удара» и сохранению минимального уровня ядерных сил. Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что Пекин выступает за соблюдение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и поддерживает глобальный режим нераспространения.

Эксперты отмечают, что попытки России пугать Запад тактическими зарядами не приносят ей выгод. Москва не сталкивается с угрозой ядерного удара, а значит, с позиции Китая любые подобные заявления — неоправданная эскалация. «Путин готов рисковать слишком сильно, и Пекин этому не доверяет», — отмечает аналитик Тун Чжао.

При этом сам Китай активно расширяет арсенал. У Пекина уже около 600 боеголовок и ежегодно добавляет примерно по сотне. Но до уровня США и России ему далеко. Пекин видит в ядерной модернизации прежде всего средство сдерживания Вашингтона — не инструмент поддержки российских угроз.

Именно осторожная политика КНР в области ядерного оружия еще на 10–15 лет будет играть сдерживающую роль для Москвы — несмотря на провозглашенное «безграничное» партнерство.

