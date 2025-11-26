CNN: Украина на переговорах с США отвергла три ключевых требования «мирного плана» 2 26.11.2025, 14:24

Речь идет о Донбассе, численности армии и вступлении в НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по поводу завершения войны, однако Киев отверг три ключевых пункта американского мирного плана, сообщил CNN высокопоставленный украинский источник. По его словам, Украина по-прежнему не готова передавать России часть не оккупированного Донбасса, ограничивать численность армии 600 тыс. военнослужащих, а также отказываться от вступления в НАТО. «Было бы очень неправильно говорить, что сейчас у нас есть версия [мирного плана], которую принимает Украина», — отметил собеседник телеканала.

Он отметил, что США предлагали сделать часть Донбасса демилитаризованной зоной под управлением России, но формулировки по территориальному вопросу пока не согласованы. Также Киев требует пересмотреть ограничение по численности для армии и убеждает Вашингтон, что отказ от членства в НАТО создаст «плохой прецедент» влияния России на альянс, «членом которого она даже не является», подчеркнул собеседник CNN. В свою очередь телеканал обращает внимание на то, что три пункта, по которым возникли разногласия, соответствуют требованиям России для завершения войны.

