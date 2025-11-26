закрыть
26 ноября 2025, среда, 15:22
Сегодня пройдут девять матчей Лиги чемпионов

  • 26.11.2025, 14:29
«Арсенал» примет «Баварию», «Олимпиакос» – «Реал» Мадрид.

Сегодня, 26 ноября, состоятся девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 26 ноября (время – минское):

20:45. «Копенгаген» – «Кайрат»;

20:45. «Пафос» – «Монако»;

23:00. «Спортинг» – «Брюгге»;

23:00. «Айнтрахт» – «Аталанта»;

23:00. «ПСЖ» – «Тоттенхэм Хотспур»;

23:00. «Ливерпуль» – ПСВ Эйндховен;

23:00. «Атлетико» Мадрид – «Интер» Милан;

23:00. «Олимпиакос» – «Реал» Мадрид;

23:00. «Арсенал» – «Бавария».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

