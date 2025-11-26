закрыть
Белорус в России заступился за незнакомую девушку и получил смертельный удар

11
  • 26.11.2025, 14:42
  • 4,608
Белорус в России заступился за незнакомую девушку и получил смертельный удар

Драка произошла возле ночного клуба.

В Муромском городском суде в России готовится к рассмотрению уголовное дело о драке возле ночного клуба, в результате которой погиб гражданин Беларуси. Он увидел, как бьют девушку, и решил заступиться. Сообщение на сайте российского СК.

Вместе с коллегой белорус приехал в Муром из Нижегородской области, где они работали строителями. Время коротали в ночном клубе, а ранним утром у входа в заведение мужчины стали свидетелями драки. Как потом стало известно, отношения между собой выясняли местные жители. В потасовку вмешалась девушка, пытаясь разнять драчунов, но ее ударили по лицу, отчего она упала и потеряла сознание.

Белорус подошел к тому, кто ударил девушку, и попытался отвести его в сторону. В этот момент к нему сзади подбежал мужчина и нанес удар в подбородок. Молодой человек умер до приезда скорой помощи.

Нападавший вместе с супругой и знакомыми сели в машину и уехали. Его личность установили по камерам видеонаблюдения — это оказался 24-летний муромчанин. Задержали его в Рязани. 2 декабря парня будут судить, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

