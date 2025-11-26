Белорус в России заступился за незнакомую девушку и получил смертельный удар 11 26.11.2025, 14:42

4,608

Драка произошла возле ночного клуба.

В Муромском городском суде в России готовится к рассмотрению уголовное дело о драке возле ночного клуба, в результате которой погиб гражданин Беларуси. Он увидел, как бьют девушку, и решил заступиться. Сообщение на сайте российского СК.

Вместе с коллегой белорус приехал в Муром из Нижегородской области, где они работали строителями. Время коротали в ночном клубе, а ранним утром у входа в заведение мужчины стали свидетелями драки. Как потом стало известно, отношения между собой выясняли местные жители. В потасовку вмешалась девушка, пытаясь разнять драчунов, но ее ударили по лицу, отчего она упала и потеряла сознание.

Белорус подошел к тому, кто ударил девушку, и попытался отвести его в сторону. В этот момент к нему сзади подбежал мужчина и нанес удар в подбородок. Молодой человек умер до приезда скорой помощи.

Нападавший вместе с супругой и знакомыми сели в машину и уехали. Его личность установили по камерам видеонаблюдения — это оказался 24-летний муромчанин. Задержали его в Рязани. 2 декабря парня будут судить, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com