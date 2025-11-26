Урсула фон дер Ляйен сделала важное заявление о мирном плане для Украины 26.11.2025, 14:45

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Давление на Кремль должно быть продолжено.

Россия пока не демонстрирует никакой готовности прекратить войну в Украине и согласиться на мирное соглашение. Поэтому давление на РФ нужно продолжать, пока Кремль не будет вынужден пойти на мир.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Среди прочего фон дер Ляйен заявила, что сейчас не заметно каких-либо реальных признаков того, что Россия действительно готова прекратить войну в Украине. Поэтому давление на Кремль должно быть продолжено.

«Пока что мы не видели никаких признаков настоящей готовности России прекратить этот конфликт. Поэтому мы должны продолжать давить на Россию, но это также наш долг - прилагать любые усилия, которые могут привести к справедливому и прочному миру», - отметила она.

Президент ЕК добавила, что нужно также придерживаться ключевых принципов в мирном соглашении - «ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы, ничего о НАТО без НАТО». Кроме этого, Европа должна обеспечить возвращение похищенных россиянами украинских детей.

«Мы знаем, что это будет нелегко, но мы должны найти способ двигаться вперед. Мы должны найти способ остановить убийства, помочь Украине отстроиться и реконструироваться, вернуть детей и воссоединить семьи. Мы должны найти способ обеспечить длительную безопасность для Украины и для нашего континента в целом, и прежде всего... создать лучшее будущее, европейское будущее для Украины», - резюмировала фон дер Ляйен.

