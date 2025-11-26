Новый Land Rover готов к «Дакару»1
- 26.11.2025, 14:49
Defender D7X-R покажет свои возможности в самых экстремальных условиях.
Land Rover показал новый Defender D7X-R, готовый к суровому пустынному марафону. Три автомобиля команды Defender Rally дебютируют на первом этапе легендарного ралли «Дакар», пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Дизайн автомобиля сочетает песчаные и каменные оттенки с аква-крышей, подчеркивая стиль и характер внедорожника.
Техническая начинка не уступает внешнему виду. Базой послужил Defender Octa с 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Для соответствия правилам класса Stock двигатель оснащен ограничителем впуска, но сохраняет мощность для сложных трасс. Коробка передач осталась восьмиступенчатой, а задний редуктор получил пониженное передаточное число для увеличения крутящего момента на низких скоростях.
Подвеска была модернизирована: спереди установлены одиночные амортизаторы с пружиной, сзади — двойные, поставленные Bilstein. Усилена тормозная система и система охлаждения двигателя, а также установлен более крупный топливный бак на 145 галлонов для длительных этапов. Внутри — каркас безопасности, запасные колеса, инструменты и запас воды.
Особая «фишка» D7X-R — система «Flight Mode», которая регулирует подачу крутящего момента при прыжках, защищая сцепление при посадке.
«Defender отправляется в неизведанное, чтобы преодолеть дюны, выдержать жару и соревноваться со временем», — говорит Иан Джеймс, руководитель команды Defender Rally. «Дакар — одно из самых сложных испытаний в автоспорте, и именно поэтому мы участвуем».
Ралли «Дакар» стартует в январе в Саудовской Аравии, после чего серия переместится в Португалию, Аргентину, Марокко и ОАЭ. Defender D7X-R готов показать свои возможности в самых экстремальных условиях.