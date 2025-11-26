Банки пересматривают условия по кредитам 26.11.2025, 14:55

Подробности.

Два банка изменили условия по некоторым кредитным продуктам.

«Приорбанк» изменил условия кредита «Проще.net». Если раньше максимальная сумма займа была 25 тыс. рублей, то теперь ее опустили до 10 тыс.

Процентная ставка по этой услуге осталась прежней — 23,9%. Заем предлагают на срок от 1 до 5 лет.

Банк «Решение» в свою очередь обновил условия потребительского кредита «Через партнерскую сеть». Максимальную сумму увеличили с 20 до 50 тысяч рублей, а срок кредитования продлили с пяти до семи лет.

По кредиту «R-деньги mix» этот же банк снизил ставку, действующую после завершения грейс-периода, на 6 процентных пунктов — до 18,99% годовых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com