Украина определила «красные линии» в переговорах по мирному плану 1 26.11.2025, 15:04

Никаких изменений в Конституцию вноситься не будет.

Украина не признает оккупацию Россией никаких территорий и не согласится на любые изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз в интервью «Радио Свобода».

«Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет», - подчеркнул Бевз.

По его словам, это те «красные линии», которые очертил украинский народ.

«Здесь не о чем говорить с украинской точки зрения. Посмотрим, что удастся сформулировать в результате этого переговорного процесса. Но позиция руководства государства, мне кажется, не изменилась в этом вопросе»" - отметил заместитель руководителя ОП.

Бевз подчеркнул, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не могут быть предметом торга.

По его словам, чувствительные пункты мирного плана США должны обсуждать непосредственно президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com