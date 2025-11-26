закрыть
Украина определила «красные линии» в переговорах по мирному плану

1
  • 26.11.2025, 15:04
Никаких изменений в Конституцию вноситься не будет.

Украина не признает оккупацию Россией никаких территорий и не согласится на любые изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз в интервью «Радио Свобода».

«Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет», - подчеркнул Бевз.

По его словам, это те «красные линии», которые очертил украинский народ.

«Здесь не о чем говорить с украинской точки зрения. Посмотрим, что удастся сформулировать в результате этого переговорного процесса. Но позиция руководства государства, мне кажется, не изменилась в этом вопросе»" - отметил заместитель руководителя ОП.

Бевз подчеркнул, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не могут быть предметом торга.

По его словам, чувствительные пункты мирного плана США должны обсуждать непосредственно президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

