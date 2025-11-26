«Думал, это утки, а там ребенок!» 1 26.11.2025, 15:18

1,220

Минчанин помог школьнику выбраться из Свислочи.

В Минске утром 24 ноября произошел инцидент на набережной Свислочи: 12-летний мальчик упал в реку. Его спасли случайные прохожие, сообщает МЧС.

Школьник направлялся на тренировку и шел по бетонному парапету вдоль воды. По предварительной информации, он споткнулся о выступ конструкции и сорвался в реку. Его крики услышали находившиеся рядом люди.

Один из прохожих заметил ребенка недалеко от берега и сразу вызвал спасателей. Вместе с другим мужчиной они помогли мальчику выбраться и отвели его в ближайшую поликлинику, где ему оказали первую помощь. На место также прибыла бригада скорой.

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей и родителей, угрозы его жизни нет.

«Настоящий герой — пацан». Комментарий одного из участников инцидента

Журналистам Onliner удалось пообщаться с Андреем — 54-летним минчанином, который в то утро оказался одним из участников этой истории.

— Я вышел из дома — живу возле Свислочи, шел по своим делам, направлялся в сторону стадиона «Динамо». Это было утро (инцидент случился около 8:45. — Прим. Onlíner), людей вокруг немного, и тут я услышал какие-то крики. Сперва не понял, решил: мало ли что. Прошел немного дальше вдоль реки и увидел, как что-то далековато плывет в воде — подумал, что это могут быть утки, которых здесь много. Но крики из того же места повторились, подошел чуть ближе и услышал: «Спасите! Помогите!».

Мне показалось, что голос женский — ребенку, как оказалось позже, 12 лет, поэтому перепутать было легко. Сразу же позвонил в МЧС, объяснил ситуацию — вызов быстро приняли. В это же время я подбежал к месту, где заметил мальчика.

Крики ребенка услышал и молодой мужчина, который был на пробежке. Мы буквально за минуту вытащили мальчика из воды. Нырять не пришлось: река в бетонных берегах, ребенок подошел к парапету, мы наклонились, взяли его за руки и вытащили. Он был полностью в одежде, плюс еще и большой рюкзак с формой.

Чтобы быстрее согреть подростка, взрослые решили отвести мальчика в здание поликлиники, которая находится совсем рядом.

— Мальчишка молодец, находился в сознании, хотя лицо было бледным, заметно, что испытывал шок и испугался. По пути я еще раз позвонил в МЧС, рассказал, что ребенка достали, спецтехника не нужна, и попросил направить скорую в поликлинику. В доврачебном подростка раздели и согрели, быстро приехала и скорая.

Хочу подчеркнуть, что нас — тех, кто помог ребенку, — было двое. И все же настоящий герой — пацан. Не запаниковал, не сдался, спокойно и целенаправленно вышел к берегу. Большая удача, что река в этом месте неглубокая: плыть в зимней одежде было бы сложно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com