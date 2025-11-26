«Киркоров дважды менял номер телефона из-за меня» 2 26.11.2025, 15:22

1,820

Геннадий Витер

Украинский певец рассказал, как троллил Z-артистов.

Украинский певец, продюсер «Музыкальной платформы» Геннадий Витер вспомнил, как после начала полномасштабной войны принципиально разорвал любые связи с российским шоу-бизнесом и открыто высказывался в адрес его представителей. По его словам, именно из-за его сообщений некоторые российские артисты даже меняли номера телефонов.

В интервью «Мені цікаво» Витер рассказал, что активно писал и звонил российским Z-исполнителям, выражая им свою позицию из-за поддержки ими агрессии против Украины. Он отметил, что среди тех, кому он писал, были и Филипп Киркоров, и Николай Басков.

«Всех терроризировал. И Киркорова, и Баскова... И звонил, и писал. Киркоров уже дважды менял номер телефона именно из-за меня. Д*бил, потому что Telegram не менял, чтобы было куда стучаться дальше», – признался Геннадий Витер.

Он добавил, что отдельные люди из российского шоубиза, с которыми когда-то поддерживал связь, после 24 февраля 2022 года оказались рупорами кремлевской пропаганды. Один из них, находясь в Валенсии, прислал Витеру сообщение с тезисами вроде «вы там детей жрете» и «выгоняете русскую церковь».

Артист признался: не мог понять, «как у человека, который казался адекватным, полностью отсутствуют мозги».

Витер отметил, что после начала войны он не боялся говорить то, что думает: «Когда стреляют по твоей стране, ответ может быть только один – если они этого не понимают: что война пришла на нашу территорию, но она началась у них в головах и их уже просто уничтожают».

Отдельно Витер напомнил, что дважды попал в санкционный список РФ как «невъездной» сроком на 49 лет. Первый раз – по сценической фамилии Витер, второй – когда российские спецслужбы нашли его настоящее имя.

«Даже Вова Остапчук мне звонил, говорил: «Я посмотрел этот список и не понимаю, как ты туда попал?» Говорю: «Это просто умение говорить то, что ты думаешь», – поделился артист.

Витер также признал, что до 2022 года его проект выпускал песни на русском языке, поскольку значительная часть украинского радиоэфира тогда крутила именно русскоязычный контент. Однако после полномасштабного вторжения он полностью перешел на украинский и закрыл для себя любые профессиональные связи с российским рынком, который до того приносил немалые деньги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com