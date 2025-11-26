Возраст Лукашенко дает о себе знать 1 26.11.2025, 15:29

3,914

Бизнес готовится к «уходу» диктатора.

Так было всегда на протяжении последних более тридцати лет, у руля которых в Беларуси Александр Лукашенко и примкнувшая к нему «группа товарищей». Чем хуже у них по неведению и недомыслию становятся отношения с экономикой, тем больше возникает проблем у белорусского частного бизнеса. Серьезных проблем. Таких, как у задержанных Шакутина, Сиротко, Лемешевского, Басько, владельцев крупнейших белорусских таксопарков. Это те, про кого написали СМИ. Еще с полдюжины не менее значимых фигур, по информации Plan В., тоже сидят или же пытаются, будучи пока на свободе, решить возникшие проблемы.

Проблемы, происхождение которых, если обобщать, можно свести к шести сошедшимися в одном месте и одном времени факторах. К трем условно внешним и к трем условно внутренним.

Что за они – в наблюдениях Plan. В.

Внешние факторы

Падающая экономика

Первая внешняя проблема – это нынешняя ситуация в белорусской экономике. Экономике, несущейся под откос со скоростью, как ее ВВП. С прогноза роста, который на 2025-й был изначально 4,1%, до 1,5% в реальности по итогам десяти месяцев. И с туманными перспективами.

И всегда, когда становилось плохо так, как теперь, наверху в Беларуси включали механизм урезания, перераспределения, замораживания. В пользу госсектора. За счет частника.

Было это в 1998-м, в 2001-м. Потом — в 2011-м и в 2014-м.

Включался еще и механизм ревизии деятельности и связей, который приводил к появлению громких дел. К низвержению фаворитов, вроде Юрия Чижа.

Силовые «крыши»

Государственные интересы – это в общем. Всегда есть личные интересы у тех, кто олицетворяет государство. Ухудшается ситуация в госсекторе – ухудшается благосостояние лично их и их домохозяйств. А хочется поддерживать привычный уровень жизни. За счет кого? За счет частника.

Это второй внешний фактор, который сегодня стал еще большей проблемой для беларуского бизнеса, чем раньше.

После 2020 года Александр Лукашенко в качестве благодарности фактически отдал в кормления, главным образом силовикам, целые отрасли, предприятия и «крыши» с отдельных персон. Если раньше существовало какое-то подобие социального договора государства с частным бизнесом, то теперь он оказался один на один с молодыми, голодными и беспринципными выскочками, пришедшими к власти в КГБ, СК, МВД, Генпрокураторе.

Периодически между ними возникает «война крыш». И некоторые посадки «крышуемых» — это их следствие.

Невечный Лукашенко

Лукашенко фактически отстранился от статуса арбитра. Он должен своим опричникам. У него все есть и даже более. И ему этот статус уже не нужен — нет времени, а, главное сил. Возраст – что тут говорить.

Из возраста все больше проявляется третий фактор. Лукашенко — не вечен, и придет же час, когда «первые станут последними». Будь это реституция от новых властей или замена на российские кланы.

Возможно, сейчас последняя возможность, чтобы создать финансовую подушку на этот случай. Чтобы легализоваться в бизнесе самому или через членов своих семей, друзей, прокси.

Поэтому направо и налево в бизнес идут бывшие кэгэбэшники, милиционеры, прокуроры, следователи. Их жены, дети, внуки. Расчищая себе места и подминая частный бизнес под себя.

Внутренние факторы

Авантюризм

Новая картина мира и новые технологии пробудили в белорусском бизнесе черту, в общем-то не очень ему свойственную, — авантюризм.

Обход санкций и использование крипты и прочих новомодных денежных субститутов в серых схемах ухода от налогов и отмывания средств стали отдельными бизнесами.

И, как всегда, государство и отдельные его представители тоже хотят быть в доле.

Бизнесмены-пенсионеры

Есть еще одна категория бизнесменов, которые сегодня под ударом.

Им не до каких-то авантюр. Тот же крупный белорусский бизнес – это уже на 70-80% пенсионеры (те же Шакутин и Сиротко) или люди предпенсионного возраста.

Они просто устали. Устали платить из года в год растущие налоги в бюджет, новые роялти за «крыши». И не хотят очередного партнера-нахлебника из КГБ, райисполкома, санэпедемстанции себе в бизнес.

У частного бизнеса резко вырос спрос на выход из дела. Спрос на тихие будни в коттеджах под Минском. Спрос на воссоединение с семьями, давно вывезенными на виллы, давно приобретенные в районе средиземноморского и прочего забугорного побережья.

Есть вопросы с покупателями активов по достойной цене. И есть вопросы, как выйти из бизнеса со своими кровно заработанными деньгами. Не попасть под ревизию. Потому что и за выход из бизнеса государство и его представители в личном порядке хотят мзду.

Ошибки

Авантюризм и усталость порождают ошибки. Бизнес-просчеты. Если в цивилизованном мире это только этап в бизнес-карьере, то у нас почти всегда – уголовное дело. Цена любых ошибок выросла в Беларуси до колоссальных размеров. Иногда — в цену жизни. Потому что правоприменительная практика карающих органов при отсутствии какого-либо их контроля стала безграничной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com