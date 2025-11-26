Тысячи белорусов потребовали пересмотреть новые правила отлова бездомных животных 1 26.11.2025, 15:39

Есть ответ Министерства ЖКХ.

Больше двух тысяч обращений получило Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) от белорусов в рамках общественного обсуждения законопроекта об ответственном обращении с животными. Больше всего замечаний и предложений белорусы высказали по двум спорным вопросам - касательно допустимого количества питомцев в жилых домах и касательно правил отлова и усыпления животных, пишет Telegraf.news.

Общественное обсуждение постановления Совета министров по введению конкретных мер реализации Закона Республики Беларусь № 361-З «Об ответственном обращении с животными» от 1 апреля 2024 года, проводилось 23 октября по 3 ноября. В столичном ЖКХ отметили , что сам законопроект вызвал настоящий ажиотаж как среди зоозащитников, так и среди рядовых белорусов.

Эта тема широко обсуждалась не только в соцсетях, но и на площадке Правового форума Беларуси. В результате меньше чем за две недели Министерство ЖКХ, которое выступало инициатором общественного обсуждения, получило 2476 обращений. Их ведомство на днях обсудило в рамках экспертного круглого стола.

Обобщая предложения по максимально допустимому количеству питомцев (в законопроекте предлагается ограничиться двумя питомцами не только жителям квартир в многоэтажках, но и жителям блокированных домов), заместитель начальника управления жилищного хозяйства МинЖКХ Надежда Севрук отметила, что белорусы настаивают на разработке конкретных санитарных норм и правил содержания животных. Некоторые участники общественного обсуждения предложили сделать эту норму более гибкой и ограничивать количество питомцев, которых разрешается содержать в квартирах и частных домах, исходя из эти конкретных ветеринарно-санитарных норм, а не грести всех под одну гребенку.

Что касается второго вопроса, по которому также поступило большое количество обращений от неравнодушных белорусов, то классической системе отлова и усыпления животных, которую практикуют в Беларуси, была предложена альтернатива - программа ОСВВ (то есть отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск).

Оба предложения в МинЖКХ отмели, ссылаясь на то, что новое постановление Совмина разрабатывается «в развитие норм закона» и не предполагает изменения его основополагающих принципов.

«В законе прописано: безнадзорные животные отлавливаются и затем передаются в пункты, приюты и заинтересованным гражданам. К тому же программа ОСВВ не решает проблему безнадзорных животных, так как хвостики все равно возвращаются в среду обитания. Это долгосрочный процесс, который сопряжен с риском повторного отлавливания животных», — обозначила позицию ведомства Севрук.

