ВСУ ударили по заводам, которые делают компоненты для «Калибров» и «Шахедов» 26.11.2025, 15:39

Информацию подтвердил Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины ударили по производственным мощностям предприятий, которые производят компоненты для «Калибров» и «Шахедов».

Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.

«В ночь на 26 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили, среди прочего, завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам «ВНИИР-Прогресс», что в Чебоксарах, республика Чувашия», - отметили в Генштабе.

Так, зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте. Завод «ВНИИР-Прогресс» занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа «Комета», применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр», модулях УМПК для авиабомб.

Кроме того, украинские беспилотники в Васильевке временно оккупированной территории Запорожской области поразили командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ, зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на ВОТ Донецкой области, а также место накопления личного состава противника на Покровском направлении.

«Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение», - добавили в Генштабе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com