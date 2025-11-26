Мерц: Путин должен осознать, что не выиграет 26.11.2025, 15:50

Фридрих Мерц

Канцлер Германии заявил, что у России нет шансов победить в войне против Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен осознать, что он не сможет победить в войне против Украины.

Об этом он сказал во время своего выступления в Бундестаге, обсуждая бюджет на следующий год, пишет The Guardian.

Канцлер говорил о необходимости реформировать немецкую экономику и повышать ее конкурентоспособность, но ключевые акценты сделал именно на теме Украины и переговорах по мирному плану США.

Мерц подчеркнул, что сохранение мира в Европе является одним из главных принципов его правительства. Он отметил, что война должна завершиться, но не способом, который будет выглядеть как «капитуляция» Украины. По его словам, настоящий и длительный мир возможен только при участии Киева и при согласии европейских стран.

Канцлер отметил, что поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по поиску мирного решения, но считает, что европейская безопасность не может решаться без самой Европы, ведь она — «не пешка, а суверенный игрок со своими интересами и ценностями».

Мерц повторил, что именно Россия является единственным агрессором в войне и что Кремль мог бы прекратить войну за считанные минуты, если бы действительно этого хотел. Германия, по его словам, продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и одобряет использование замороженных российских активов в ее пользу.

«Путин должен понять, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира», — заявил канцлер.

Мерц также объявил, что в следующем году помощь Германии Украине возрастет до €11,5 млрд.

