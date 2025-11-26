Борислав Береза: Внутри российской власти — активные конфликты 26.11.2025, 15:53

Борислав Береза

После утечки разговора Уиткоффа в США заговорили о госизмене.

Публикация Bloomberg с расшифровкой разговоров спецпосланника США /b>Стива Уиткоффа и кремлевского советника Юрия Ушакова произвела мощный политический эффект.

Разговоры ставят под вопрос прозрачность подготовки «мирного плана» США и указывают на возможное влияние Кремля на документ.

Что из содержания этих разговоров о подготовке «мирного плана» можно понять в первую очередь? Кто мог стоять за «сливом»?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— В первую очередь можно понять, что русские спецслужбы активно работают над тем, чтобы сорвать какие-либо переговоры, и конфликты внутри российской власти активные, потому что слив такой был на 100% со стороны России. Американцам это точно не нужно, хотя демократы, конечно же, будут использовать это.

У Украины, к сожалению, нет таких возможностей, а Европа просто не в процессах прослушки между американскими и российскими политиками или представителями президентов.

В любом случае россияне активно торпедируют какие угодно процессы и видят, что Трамп активно взялся. Поэтому видят, что Путин в безвыходной ситуации, ему надо как-то помогать, поэтому сливают подобное, чтобы в Штатах был скандал.

Но скандал будет, однако это не повлияет на все процессы. Трамп будет и дальше переть упорством трактора, чтобы протягивать свою повестку дня. Путин, конечно же, попробует соскочить с этой историей. Скорее всего, с большой вероятностью объявит перемирие, например, с 31 декабря по 14 января. Это все на все, на что он согласится. А потом пойдет опять в наступление. Но, опять же, это одна из моих гипотез.

В любом случае то, что мы сейчас видим, показывает, что внутри российских элит продолжается противостояние. Где кланы борются не столько за власть, сколько за возвышение и контроль над потоками.

— Какие последствия может вызвать публикация? Может ли она повлиять на мирные переговоры и позицию союзников Украины?

— Это точно вызывает последствия в самой Америке. Потому что это для американцев достаточно унизительная ситуация, что граждане чужой страны получают от их гражданина советы, как коммуницировать с их президентом. Соглашаются представлять чужой план как свой. И фактически это может рассматриваться как госизмена.

Произойдет это или нет — увидим в ближайшее время. Но уже начинается в Твиттере настоящий шторм из заявлений республиканцев, обратите внимание, и частично демократов о том, что подобное недопустимо.

Более того, надо обратить внимание, что, например, конгрессмен Брайан Фитцпатрик, который достаточно известен своей лояльностью к Украине и в то же время привержен исключительно ценностям Республиканской партии, говорит, что это серьезная проблема. И одна из множества причин, почему дешевые спектакли и тайные встречи должны прекратиться. Более того, он требует, чтобы наконец-то именно госсекретарь Марко Рубио получил возможность выполнять свои обязанности. Потому что как раз из-за таких некомпетентных решал имидж Америки страдает, а результат не получается. Поэтому я хочу сказать, что скандал будет развиваться и дальше.

Но этот скандал будет скорее иметь влияние на внутренние американские процессы. Но помощь Украине от тех партнеров, которые дальше поддерживали Украину, будет идти дальше, и никто Украину не потеряет. Наоборот, сейчас очень большое количество людей убедилось, что уши 28 пунктов так называемого мирного плана растут из Кремля. И быть марионетками Кремля республиканцы точно не захотят.

