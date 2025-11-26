В аэропорту Вильнюса самолет выкатился за пределы полосы 26.11.2025, 16:01

1,056

На месте работали экстренные службы.

В Виленском аэропорту за пределы взлетно-посадочной полосы выкатилась самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines, который уже приземлился. Предварительно, никто не пострадал.

Самолет прибыл из Варшавы, пишет LRT.

«Информируем, что сегодня в 13:43 самолет авиакомпании LOT, рейс LO771, прибывший из Варшавы, во время руления к стоянке съехал со взлетно-посадочной полосы», — сообщил представитель аэропортов Литвы.

На сайте Flightradar24 видно, что воздушное судно находится в северной части аэропорта Вильнюса. Рядом с ним стоят несколько обслуживающих автомобилей, среди них — пожарная машина.

Пассажиров высадили из самолета.

