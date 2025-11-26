закрыть
26 ноября 2025, среда
Элтон Джон готовится к записи нового альбома

  • 26.11.2025, 16:07
Элтон Джон готовится к записи нового альбома
Элтон Джон

Певец активeн и творчески настроен.

Легендарный певец Элтон Джон сообщил, что работает с давним соавтором Берни Топином над новым материалом для следующего альбома. После завершения мирового турне в 2023 году Джон продолжает творческую деятельность, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Процесс написания музыки осложнился после инфекции глаза во время отдыха во Франции, которая оставила Джона полностью слепым на правый глаз и частично зрячим на левый. «Я не могу ничего видеть, смотреть или читать», — признался певец.

Тем не менее, Джон полон решимости продолжать музыкальную карьеру: «Музыка была всей моей жизнью и продолжает открывать новые горизонты. Я не могу дождаться, чтобы зайти в студию, написать новые песни и посмотреть, что получится».

Для работы над текстами используются специальные приспособления: телесуфлер с зеленым шрифтом и увеличенным размером, что облегчает чтение. «Это как в 70-х, когда у меня были рукописные тексты Берни», — отметил артист. В настоящее время у Джона есть семь новых текстов от Топина, которые он уже обсудил с продюсером Эндрю Ваттом.

Кроме того, к концу года Джон планирует провести 11 частных концертов, позволяя себе выступать после завершения турне. Также подтверждено его участие в фестивале Rock In Rio в Бразилии в 2026 году, где он станет хедлайнером.

Элтон Джон активeн и творчески настроен, несмотря на серьезные проблемы со зрением, продолжая радовать поклонников новой музыкой и живыми выступлениями.

