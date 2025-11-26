В Армении объявили о выходе страны из ОДКБ 4 26.11.2025, 16:14

3,862

Ереван дистанцируется от РФ.

Армения фактически вышла из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил спикер Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян, его слова приводит Armenpress в своем Telegram-канале.

Ему задали вопрос о том, почему Армения все еще не вышла из ОДКБ.

«Мы фактически вышли», — ответил Симонян.

Спикер армянского парламента посоветовал оставить все остальное на усмотрение целесообразности со стороны Еревана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com