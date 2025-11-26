закрыть
26 ноября 2025, среда
В Армении объявили о выходе страны из ОДКБ

  • 26.11.2025, 16:14
  • 3,862
В Армении объявили о выходе страны из ОДКБ

Ереван дистанцируется от РФ.

Армения фактически вышла из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил спикер Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян, его слова приводит Armenpress в своем Telegram-канале.

Ему задали вопрос о том, почему Армения все еще не вышла из ОДКБ.

«Мы фактически вышли», — ответил Симонян.

Спикер армянского парламента посоветовал оставить все остальное на усмотрение целесообразности со стороны Еревана.

