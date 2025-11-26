закрыть
26 ноября 2025, среда, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Серьезное ДТП парализовало движение в Минске

  • 26.11.2025, 16:24
  • 2,204
Серьезное ДТП парализовало движение в Минске

Спецслужбы с трудом добираются до места аварии.

На перекрестке улицы Притыцкого и улицы Кунцевщина в Минске произошла серьезная авария. Как сообщают наши читатели, к месту ДТП пытаются проехать экстренные службы, ситуация осложняется возникшим на улице Притыцкого затором.

— Уже полчаса стою в пробке, туда все едут: и МЧС, и ГАИ, и скорые, — рассказала Onlíner читательница, которая сейчас находится на улице Притыцкого.

В ГАИ Минска предупредили, что затруднено движение по улице Притыцкого со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Кунцевщина.

«Минсктранс» сообщает: «Из-за скопления на улицах Притыцкого, Кунцевщина, Лобанка движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип