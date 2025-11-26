Серьезное ДТП парализовало движение в Минске
- 26.11.2025, 16:24
- 2,204
Спецслужбы с трудом добираются до места аварии.
На перекрестке улицы Притыцкого и улицы Кунцевщина в Минске произошла серьезная авария. Как сообщают наши читатели, к месту ДТП пытаются проехать экстренные службы, ситуация осложняется возникшим на улице Притыцкого затором.
— Уже полчаса стою в пробке, туда все едут: и МЧС, и ГАИ, и скорые, — рассказала Onlíner читательница, которая сейчас находится на улице Притыцкого.
В ГАИ Минска предупредили, что затруднено движение по улице Притыцкого со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Кунцевщина.
«Минсктранс» сообщает: «Из-за скопления на улицах Притыцкого, Кунцевщина, Лобанка движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут».