Серьезное ДТП парализовало движение в Минске 26.11.2025, 16:24

2,204

Спецслужбы с трудом добираются до места аварии.

На перекрестке улицы Притыцкого и улицы Кунцевщина в Минске произошла серьезная авария. Как сообщают наши читатели, к месту ДТП пытаются проехать экстренные службы, ситуация осложняется возникшим на улице Притыцкого затором.

— Уже полчаса стою в пробке, туда все едут: и МЧС, и ГАИ, и скорые, — рассказала Onlíner читательница, которая сейчас находится на улице Притыцкого.

В ГАИ Минска предупредили, что затруднено движение по улице Притыцкого со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Кунцевщина.

«Минсктранс» сообщает: «Из-за скопления на улицах Притыцкого, Кунцевщина, Лобанка движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут».

