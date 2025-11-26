США испытали автономного робота для уничтожения танков 1 26.11.2025, 16:34

Стоимость одного робота не превышает $50 000.

Американская армия провела испытания боевого робота FireAnt от Swarm Robotics AI, предназначенного для уничтожения вражеской бронетехники. Испытания, длившиеся несколько дней в Техасе, продемонстрировали, как такие роботы могут работать в сложных условиях – самостоятельно передвигаться, искать цели и условно поражать их. Об этом сообщает Army Recognition.

FireAnt – это компактный наземный дрон весом до 90 кг, который легко транспортируется небольшой группой бойцов или может быть сброшен с воздуха с вертолёта или беспилотника. Он передвигается на гусеницах, имеет гибридный двигатель и специальные сенсоры, камеры, тепловизоры и лазеры, которые помогают ему обнаруживать вражескую технику даже в сложных условиях.

Главная особенность FireAnt – способность действовать в составе роя: один оператор управляет до 8 роботов, которые совместно координируют атаки. Вооружение включает в себя кумулятивные заряды, барражирующие боеприпасы и легкую безоткатную пушку. Роботы не только атакуют, но и передают координаты для дронов или артиллерии.

Ориентировочная стоимость одного робота FireAnt не превышает $50 000. В следующем году робот пройдет новую серию испытаний с реальным вооружением и совместными операциями с воздушными дронами.

