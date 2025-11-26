В Беларуси пытаются продать огромный торговый центр 26.11.2025, 16:44

Фото: Viktor Bystrov / Unsplash.com

После проваленных торгов стоимость снизили почти в три раза.

На площадке Beltorgi снова хотят продать многофункциональный торговый комплекс. Площадь объекта – более 9 тыс. м2, расположен в центре города Речицы на ул. Советской, 56.

Лот включает в себя целый комплекс из восьми капитальных строений, одного объекта «неустановленного назначения» и двух технических сооружений.

Продают ТЦ в связи с банкротством его прошлого собственника. Он должен более Br3,5 млн, в основном налоговой, но кое-что и банкам.

В сентябре лот уже пытались продать за Br6,5 млн, но не получилось. Теперь хотят Br2,9 млн, а минимальная стоимость – Br1,09 млн. Торги назначены на 18 декабря.

Правда, кроме самой оплаты покупки, новому владельцу придется серьезно вложиться.

Прежний хозяин во время строительства комплекса сделал множество незаконных перепланировок. Соответственно, ввести ТЦ в эксплуатацию можно только после того, как их устранить.

По сведениям местного исполкома, в торговом центре были обнаружены массовые нарушения правил пожарной безопасности: отсутствие систем оповещения и автоматического пожаротушения, проблемы с эвакуационными выходами.

Кроме того, многие арендаторы проводили самовольные перепланировки, которые так и не были узаконены.

