The Telegraph: «Пленки Уиткоффа» поставили под сомнение мирные переговоры

Дональд Трапмп и Стив Уиткофф

Фото: Daniel Torok

Спецпредставитель Трампа слишком близок к Москве и не понимает угрозы со стороны РФ.

Дональд Трамп пришел к власти в США, позиционируя себя как главного «мастера сделок». Он решительно выбирал новые фигуры для ведения переговоров, веря, что опыт работы в сфере недвижимости в Нью-Йорке полезнее, чем карьера в области международных отношений, пишет The Telegraph.

В конце концов, друг Трампа миллиардер Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер удивили критиков, добившись перемирия в Газе, даже если это не полностью остановило огонь и не принесло значительного прогресса в достижении долгосрочного мира.

Но недостаток опыта Уиткоффа, возможно, был разоблачен утечкой телефонного разговора с высокопоставленным чиновником Кремля. Во вторник, 25 ноября, Bloomberg опубликовало стенограмму разговора Уиткоффа с помощником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым — спецпредставитель Белого дома давал россиянину советы, как подать Трампу мирный план по войне РФ против Украины. Также появились записи телефонного звонка, во время которого Ушаков якобы советуется со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым о передаче американцам плана по Украине, который США должны представить как свой.

Кто был источником такой утечки и почему, может выясниться позже.

Стоит помнить, что дипломатия всегда лучше всего работает подальше от внимания СМИ, где завоевание благосклонности лидеров или неприятные обещания переговорщикам являются ценой прогресса.

Даже с этими оговорками, советы Уиткоффа Ушакову по поводу того, как вести себя с Трампом, являются глубоко обескураживающими. Спецпредставитель Трампа дает советы касательно телефонного разговора российского диктатора Владимира Путина с президентом США (не жалеть похвал) и советует России предложить Украине соглашение, подобное тому, что положило конец боевым действиям в Газе.

«Я сказал президенту (Трампу — ред.), что вы — что Российская Федерация всегда стремилась к мирному соглашению. Это мое убеждение. Я сказал президенту, что верю в это», - сказал Уиткофф, согласно записи разговора, опубликованной Bloomberg.

Говорил ли он это просто в попытках дипломатического заискивания? Или действительно считает, что РФ, которая начала незаконное вторжение в Украину, всегда стремилась к мирному соглашению?

Пожалуй, хуже всего то, что Уиткофф по сути посоветовал Путину поговорить с Трампом перед встречей президента США в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским. На то время позиция американского президента в отношении Путина была жесткой.

Но после того телефонного звонка 16 октября Трамп объявил, что вскоре встретится с российским диктатором в Будапеште, хотя эта встреча так и не состоялась. Трамп также отказался от идеи передачи ракет Tomahawk Украине.

Другой разговор, опубликованный Bloomberg, показывает, как российская сторона видит возможность для злонамеренных действий, передавая свою позицию американцам и не беря на себя никаких обязательств.

Был ли специальный посланник Трампа по вопросам миротворческих миссий столь же вежливым, когда разговаривал с украинскими чиновниками? Предлагал ли он подобные советы украинцам, как сохранить благосклонность Трампа или как быть на шаг впереди россиян?

Утечка информации о разговоре с советником Путина ставит под сомнение прогресс в мирных переговорах, а также иллюстрирует ограниченность понимания Уиткоффом России и ее лидеров. Это намекает на то, что Уиткофф слишком близок к Москве и не понимает угрозы со стороны Путина.

То, что источниками утечки могли быть россияне, украинцы, любые европейские союзники или враги спецпредставителя Трампа в администрации президента США, лишь показывает, что стиль мышления Уиткоффа, который выходит за пределы общепринятых представлений, возможно, исчерпывает себя.

