Минский метрополитен презентовал новые составы 26.11.2025, 17:09

1,136

Они начнут курсировать по Автозаводской линии в декабре.

Минский метрополитен провел презентацию двух новых инновационных составов «Минск-2024» в электродепо «Могилевское» 26 ноября. Планируется, что они начнут курсировать по Автозаводской линии в декабре 2025-го, пишет агентство «Минск-Новости».

— С нашим российским партнером — заводом «Метровагонмаш» — мы работаем с момента запуска в 1984 году первой линии столичной подземки. С того времени пассажиров перевозили более 200 номерных вагонов, произведенных на предприятии, — отметил официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб. — С 2024-го первая партия поездов (семь четырехвагонных) задействована на Зеленолужской линии. Затем было принято решение обновить подвижной состав на Автозаводской.

Для этого в феврале 2025-го «Метровагонмаш» и столичный метрополитен подписали контракт на поставку 20 вагонов метро «Минск-2024» (четырех пятивагонных поездов) для беларусской подземки. Ими намерены заменить старые номерные составы с истекающим сроком эксплуатации на Автозаводской линии. Первые два поезда из этой партии уже прибыли в столицу в конце минувшей недели, еще два доставят в декабре.

В чем их особенности? Вагоны имеют широкие дверные проемы (1400 мм) и сквозные межвагонные переходки (шириной до 1500 мм). В конструкции применяются асинхронные тяговые электродвигатели российского производства, дверные механизмы прислонно-раздвижного типа с системой противозажатия. В салоне эргономичные сиденья, поручни с «теплым» покрытием. Кроме того, в наличии современные системы адаптивного освещения, обеспечения микроклимата с обеззараживанием воздуха (установлены бактерицидные лампы), видеонаблюдения, обнаружения и тушения пожара, информирования пассажиров, а еще USB-розетки для зарядки гаджетов. Кстати, при управлении поездами доступна функция автоведения, позволяющая вести состав в автоматическом режиме, но под непосредственным контролем машиниста (поезд сам разгоняется и тормозит, останавливается в нужном месте). В салоне обещают надежные шумо- и теплоизоляцию.

Среди других преимуществ — предусмотренные в головных вагонах места для маломобильных пассажиров и детских колясок.

— Подвижные составы изготавливались исходя из технических требований столичного метрополитена. «Метровагонмаш» учел все наши пожелания, — уточнил начальник электродепо «Могилевское» Андрей Михайловский. — Обучение, включающее изучение конструкции поездов и особенности управления, наши машинисты проходят в техническом классе электродепо. Разработаны соответствующие инструкции, есть методические пособия, технические плакаты.

Сейчас на новых составах ведутся пусконаладочные работы, после чего выполнят обкатку. Планируется, что они начнут курсировать на Автозаводской линии уже в декабре 2025-го.

— Производим техническое оснащение, работаем с поставщиками. И в скором времени отправим новый поезд на линию для пассажиров, — пояснил ведущий инженер «Метровагонмаша» Роман Богданов. — Подготовка заключается в проверке технических систем, в том числе тормозного оборудования, ходовых частей каждого вагона. Отдельно будет выполняться повагонное трогание, проверка на парковых путях, проверка систем АРС и автоведения поезда.

В конструкции вагонов использованы комплектующие беларусских предприятий: это гасители колебаний, элементы освещения салона и кабины машиниста, стеклоочистители, а также бортовая система безопасности движения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com