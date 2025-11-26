закрыть
26 ноября 2025, среда
Финляндия присоединилась к коалиции поддержки ВМС Украины

  • 26.11.2025, 17:38
Финляндия присоединилась к коалиции поддержки ВМС Украины

Решение принял министр обороны страны.

Финляндия присоединилась к морской коалиции, возглавляемой Великобританией и Норвегией, для поддержки военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Решение о присоединении принял министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. «Финляндия присоединяется к коалициям по развитию военных возможностей после тщательного рассмотрения каждого случая. Финляндия всегда следит за тем, чтобы ее вклад был достаточным и помогал реально укреплять военный потенциал Украины», — отметил он.

В военном ведомстве добавили, что ранее Финляндия присоединялась к коалициям по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.

Помимо Финляндии, Великобритании и Норвегии, в коалицию по морским возможностям (Naval Capability Coalition) входят также Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, США, Франция, Швеция, Португалия, Польша, Румыния и Турция.

