Финляндия присоединилась к коалиции поддержки ВМС Украины 26.11.2025, 17:38

Решение принял министр обороны страны.

Финляндия присоединилась к морской коалиции, возглавляемой Великобританией и Норвегией, для поддержки военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Решение о присоединении принял министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. «Финляндия присоединяется к коалициям по развитию военных возможностей после тщательного рассмотрения каждого случая. Финляндия всегда следит за тем, чтобы ее вклад был достаточным и помогал реально укреплять военный потенциал Украины», — отметил он.

В военном ведомстве добавили, что ранее Финляндия присоединялась к коалициям по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.

Помимо Финляндии, Великобритании и Норвегии, в коалицию по морским возможностям (Naval Capability Coalition) входят также Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, США, Франция, Швеция, Португалия, Польша, Румыния и Турция.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com