Ирландия ужесточила миграционные правила 1 26.11.2025, 18:00

Новыми мерами Дублин пытается сдержать резкий миграционный прирост.

Ирландия ввела меры по ужесточению миграционных правил, которые, по словам министра юстиции, призваны замедлить «тревожно» высокий темп прироста населения на фоне слишком большого количества лиц, ищущих убежища, пишет Reuters.

Как отмечается, Дублин постепенно реформирует свои процедуры после резкого роста миграции. В новые меры входят:

обязательство работающих просителей убежища участвовать в расходах государства на проживание;

ужесточение критериев по воссоединению семей и подаче заявлений на получение гражданства для беженцев.

Чистая миграция в Ирландию с 2022 года почти удвоилась по сравнению с уровнем до пандемии и составляет в среднем 72 тысячи человек в год.

Министерство финансов связывает этот рост с «беспрецедентным спросом» на разрешения на работу и связанным с этим воссоединением семей, а также с большим количеством украинских беженцев.

«Я должен учесть, что в прошлом году население нашей страны выросло на 1,6%, что в семь раз превышает средний показатель по ЕС... По мнению правительства, такой темп роста требует соответствующих политических мер», – заявил министр юстиции Джим О'Каллаган.

Он подчеркнул: страна не хочет возвращаться к тому, как было в Ирландии 80 лет назад, когда население страны сокращалось.

«Рост населения – это положительный знак, но темпы роста вызывают беспокойство», – сказал он, добавив, что правительство признает неоценимый вклад мигрантов в общество и экономику.

Те, кто подает заявку на приезд членов семьи из-за пределов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), теперь должны будут доказать, что их средний годовой заработок составляет не менее 44 тысяч евро, а также иметь жилье, чтобы обеспечить их.

Действующая норма, согласно которой лицо, которому предоставлен статус беженца, может подать заявку на получение гражданства после трех лет проживания, будет увеличена до пяти лет, а те, кто длительное время получает определенные социальные выплаты, не будут иметь права на это.

Эти предложения также обяжут 7,5 тысяч просителей убежища, которые работают и проживают в государственном жилье, вносить от 10% до 40% своего недельного дохода на покрытие расходов.

