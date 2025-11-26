Atlantic Council: Россию следует наказать 26.11.2025, 18:16

Фото: Atlantic Council

Безнаказанность Кремля — главное препятствие на пути к миру в Украине.

Эксперты отмечают что, обсуждение условий безопасности — лишь верхушка айсберга. Куда важнее исторические и идеологические причины российской агрессии, которые напрямую влияют на перспективы любого мирного процесса, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Российское насилие против Украины имеет глубокие корни. В течение столетий российские власти — от Петра I до Путина — стремились подавлять украинскую идентичность: запрещали язык, преследовали церковных и культурных лидеров, сажали в тюрьмы сторонников независимости. Кульминацией этой политики стал Голодомор 1930-х годов, унесший жизни как минимум четырех миллионов украинцев. Рафаэль Лемкин, создатель термина «геноцид», называл уничтожение украинской нации «классическим примером» советского геноцида.

Современная война — продолжение этой имперской логики. Каждый обстрел украинских городов, каждая депортация детей и уничтожение культурных объектов встроены в идеологию, которая рассматривает людей как ресурс для укрепления государства. По данным украинской прокуратуры, расследуется уже более 178 тысяч военных преступлений. Международные эксперты характеризуют российские зверства как «системные» и присутствующие «везде, где находились войска РФ».

Безнаказанность, сопровождающая российские преступления на протяжении веков, позволила имперской идеологии возродиться и усилиться. Сегодня Кремль не скрывает стремления поглотить Украину, использовав ее ресурсы и население в дальнейшем противостоянии с Западом. Пугающий лозунг «Можем повторить», популярный после 2014 года, отражает эту идеологию экспансии.

Чтобы обеспечить долгосрочный мир, международному сообществу предстоит не только остановить нынешние преступления, но и добиться мирового осуждения имперской доктрины, которая делает войну возможной. Без этого Россия останется уверенна, что действительно может «повторить».

